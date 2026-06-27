La historia del hombre buscado en EE. UU. que fue asesinado en Santa Marta

Jesús David Saumeth Montes, alias ‘El Gato’, murió luego de un intercambio de disparos con un integrante de la Sijín en Santa Marta. Foto: Archivo Particular

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Jesús David Saumeth Montes, alias “El Gato”, uno de los más buscados de Santa Marta y quien en 2024 fue noticia en la Copa América de Estados Unidos mientras figuraba entre los más buscados de la ciudad, murió horas después de resultar herido por un integrante de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), a quien, según la versión preliminar de la Policía Nacional, habría intentadorobar usando un arma de fuego.

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Los hechos ocurrieron en la urbanización Santa Clara en Santa Marta. De acuerdo con las autoridades, el funcionario policial se encontraba fuera de servicio cuando fue abordado por Saumeth Montes. “En el marco de una reacción legítima para salvaguardar su integridad, el uniformado hizo uso de su arma de dotación, ocasionando una herida al presunto agresor”.

La situación generó momentos de pánico entre los residentes del sector. Testigos relataron que escucharon varias detonaciones consecutivas y, al salir de sus viviendas, encontraron una fuerte presencia policial y el área acordonada mientras se realizaban las primeras diligencias judiciales.

Alias “El Gato” fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de la lesión. El integrante de la Policía también resultó herido y permanece bajo atención médica, aunque se encuentra fuera de peligro, según informó la institución.

La Policía anunció el inicio de las investigaciones para establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido. Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y aseguró que “no toleraremos acciones que atenten contra la tranquilidad de la comunidad y actuaremos con determinación frente a quienes pretendan vulnerarla”.

El expediente judicial

El nombre de Jesús David Saumeth no era desconocido para las autoridades. Durante años figuró en investigaciones relacionadas con diferentes modalidades de hurto en Santa Marta y fue reseñado en operaciones policiales contra estructuras delincuenciales dedicadas al fleteo y al robo en entidades financieras.

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En mayo de 2021 fue capturado en medio de un operativo contra la banda conocida como “Los Taquilleros”, señalada de cometer asaltos a bancos en la ciudad. En el procedimiento fueron detenidas seis personas y se recuperó dinero que había sido robado minutos antes de una entidad financiera en el barrio Los Alcázares.

Meses después, en noviembre del mismo año, fue relacionado con el grupo delincuencial denominado “Los Laikers”, al que se le atribuían hurtos mediante la modalidad de fleteo en sectores como Bavaria, la avenida del Libertador, el corredor del ferrocarril y el sector de San Martín.

Además de esos procesos, alias “El Gato” también fue vinculado a la investigación por el homicidio del profesor de educación física Hugues González Peñalver, en febrero de 2021, durante un presunto intento de robo en el sector de Villa Franca. Según el expediente, la víctima se resistió al asalto y recibió un impacto de bala en medio de un forcejeo.

El hombre que se paseaba en Estados Unidos estado entre los más buscados

La notoriedad nacional de Saumeth Montes llegó en julio de 2024. Fotografías difundidas en redes sociales lo mostraron asistiendo al partido entre Colombia y Brasil por la fase de grupos de la Copa América, disputado en California.

En las imágenes aparecía sonriente, usando una camiseta de la Selección Colombia y posando junto a reconocidos creadores de contenido mientras sostenía banderas alusivas al barrio Pando, donde creció, y al Unión Magdalena. La difusión de esas fotografías generó cuestionamientos debido a que desde julio de 2023 la Policía Metropolitana de Santa Marta lo había incluido en el cartel de los más buscados de la ciudad.

En ese momento, una fuente de la Policía Metropolitana de Santa Marta le dijo a El Espectador, bajo reserva de identidad, que las autoridades tenían conocimiento de la presencia de Saumeth Montes en Estados Unidos desde hacía más de un año. “Ya eso está en investigación para poder hacer la captura. Las fotografías fueron entregadas por nosotros. Él sale públicamente y ahí va dejando el rastro. Pero ya está el tema coordinado con las autoridades de Estados Unidos”.

Poco después de la difusión de las imágenes, Saumeth Montes fue deportado a Colombia para responder por los procesos judiciales pendientes. Aunque regresó al país para ponerse a disposición de la justicia, su nombre volvió a aparecer asociado a un nuevo episodio de violencia en Santa Marta.

La muerte de quien durante años estuvo en el radar de las autoridades cierra un capítulo de la crónica judicial de Santa Marta, pero también reabre las preguntas sobre las dificultades del sistema de justicia para impedir que personas con amplios historiales delictivos reincidan y terminen, una vez más, protagonizando hechos de violencia.