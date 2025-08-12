La tragedia en río de Norte de Santander que dejó cinco muertos

Las autoridades lograron rescatar con vida a tres personas. Foto: Archivo Particular

Una creciente súbita en el río Peralonso del municipio de Salazar de Las Palmas, en Norte de Santander, causó durante el fin de semana una tragedia que enlutó a dos familias que se encontraban a orillas del afluente compartiendo. La emergencia dejó cinco personas muertas (tres menores de edad y dos mujeres), así como fueron rescatadas tres con vida.

El hecho se registró en el sector Los Siete Chorros, bajo el puente San Jacinto, donde se encontraban dos familias que habían llegado del municipio de Los Patios a Salazar de Las Palmas para participar en el festival de bandas infantiles.

El grupo pretendía refrescarse del calor de la zona, pero no fueron advertidos de las fuertes corrientes de este río, a lo que se sumó una corriente súbita provocada por las lluvias de los últimos días.

De acuerdo con testigos, cuando subió el caudal del río, las primeras personas que fueron arrastradas por el agua fueron Isabela Velandia Cristancho, de 10 años, y Dani Stewart Burbano Gauta, de 11 años, por lo que Mariela Cristancho Bautista, de 33 años, y Rudy Esperanza Gauta, de 50 años, familiares de los menores de edad, se lanzaron para intentar rescatarlos. Entre las personas que también arrastró la corriente está Gloria Patricia González, de 46 años.

Sobre Rudy, su hija Yoselín indicó a La Opinión que “ella no solo estaba dedicada a su familia, era muy alegre, feliz, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Era la tesorera de la junta de padres del colegio y la líder del grupo de niños de la banda. También estaba liderando la organización de la apertura de las interclases con los demás papitos”.

Por su parte, sobre Gloria, Ángel Rubio, su cuñado, explicó que la mujer se encontraba con su hijo mayor de 12 años, cuando se registró la creciente. El niño logró ser rescatado con vida, pero el cuerpo de la mujer fue hallado metros más adelante.

“Gloria era muy querida, tanto por nuestra familia como por la familia de ella. Era muy alegre y entregada a su hogar y a las cosas de Dios. Trabajaba en el Banco de Bogotá como asesora comercial. Estaba feliz, porque se había ganado un viaje a México por su destacado desempeño laboral y ya se estaba preparando para irse”, añadió Rubio.

Según indicaron las autoridades, en la atención de la emergencia, que duró varias horas, se logró el rescate de las cinco víctimas mortales, así como de otras tres personas que fueron halladas con vida. “Tenemos desplegados a los equipos de policía para hacer la inspección técnica de cadáver y así entregar los cuerpos a los familiares”, dijo el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía Norte de Santander.

Tras lo ocurrido, la alcaldía de Los Patios lamentó lo ocurrido y envió las condolencias a las familias de las víctimas. Por su parte, el colegio Jean Piaget, donde estudiaban los dos niños, indicó que: “en nombre de nuestras instituciones, expresamos nuestras más sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida que nos embarga. Que sus almas descansen en paz. Siempre las llevaremos con nosotros”.

Tras la emergencia, Alejandro Laguado, inspector de Policía del municipio, indicó a Caracol Radio que se está realizando el monitoreo del nivel del río, así como “se realizaron sobrevuelos con dron y este lunes se recorre el afluente río arriba para determinar el origen y las causas de la emergencia”. Además, se instaló un puesto de vigilancia y restricciones para los visitantes, para prevenir nuevas tragedias.