Lanzan alerta por siete especies invasoras que están afectando la flora y fauna en Huila

Entre las especies encontradas está el ojo de poeta, que se extiende como una enredadera. Foto: Parque Arví

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) lanzó una alerta tras la identificación de siete especies invasoras que estarían poniendo en riesgo varios ecosistemas estudiados del departamento de Huila. La advertencia se centra en especies como Ojo de poeta, el pez basa y el algodoncillo.

Según explicó Paula Sánchez Castañeda, funcionaria de la CAM, “aunque muchas parecen inofensivas, e incluso bonitas, están desplazando a la flora y fauna del departamento. Estas especies tienen alta capacidad de propagación, compiten por los recursos biológicos, modifican los hábitats naturales, desplazando a las especies nativas y generando a su vez impactos ecológicos y económicos”.

Entre las especies identificadas por la Corporación Autónoma están plantas como el Ojo de poeta (Thunbergia alata), el tulipán africano (Spathodea campanulata), que es famoso en diferentes partes del país por su flor naranja, el Neem, también llamado margosa o lila india (Azadirachta indica), y el Algodoncillo (Calotropis procera), que a veces es confundida con especies endémicas.

Mientras que entre los animales está el caracol africano (Achatina fulica), el pez basa (Pangasianodon hypophthalmus) y la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), que solo está permitida en acuicultura controlada.

Ante esto, el CAM pidió a los habitantes del departamento abstenerse de cultivar, propagar y comercializar cualquiera de estas especies invasoras, así como a reportar cualquier hallazgo ante las autoridades ambientales o plataformas como iNaturalist, donde se les hace seguimiento.

“Protejamos nuestra biodiversidad. Las especies invasoras se expanden rápidamente, desplazando flora y fauna nativa. Reportarlas y prevenir su propagación es clave para mantener el equilibrio ecológico”, agregó Sánchez Castañeda.