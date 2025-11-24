Las razones por las que investigan al alcalde de Girón y el gobernador de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y al alcalde (e) de Girón Santander, Fredy Norberto Cáceres Arismendy son investigados por presunta indebida participación en política e irregularidades administrativas. Foto: Archivo Particular

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde encargado de Girón, Fredy Cáceres Arismendy, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por presunta participación indebida en política y supuestas irregularidades administrativas.

El ente de control señaló que se investiga el nombramiento del alcalde encargado, luego de que el Consejo de Estado anuló la elección de Campo Elías Ramírez por doble militancia. A esto se suman las investigaciones contra el alcalde por posibles irregularidades en la declaración de insubsistencia de varios de los funcionarios de la administración.

Sobre este último hecho, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa indicó que estas decisiones habrían afectado a servidores municipales y podrían haber vulnerado derechos laborales.

Lo que ocurrió es que Cáceres Arismendy pidió la renuncia protocolaria de secretarios y directores de la alcaldía de Girón, pese a que había asegurado que no aceptaría ninguna dimisión mientras se elegía al nuevo alcalde. Finalmente aceptó la renuncia de 11 funcionarios y declaró insubsistente a dos.

Entre los casos más polémicos está la salida de la secretaria administrativa, Jessica Alejandra Pinzón, quien estaba en licencia de maternidad desde el 24 de octubre, cuando tuvo a su hija prematuramente.

Por otro lado, el exalcalde Campo Elías Ramírez ha denunciado que el gobernador Díaz tendría interés en incidir en las próximas elecciones de Girón. Primero señaló que Cáceres habría mentido sobre el estado financiero de la administración, mientras que de la gobernación aseveró que “no le ha traído nada a Girón. No se interesó en estos dos años por darle beneficios a los gironeses. Amparados en una presunta participación política. Quieren ayudar a un candidato en las próximas elecciones en Girón”.

En respuesta, ambos mandatarios negaron las acusaciones del exalcalde.