Taxista atropelló a un peatón que le reclamó por pasarse el semáforo en rojo, en Medellín

Un hecho de intolerancia se registró este fin de semana en el centro de Medellín. Un taxista apuñaló a un peatón sobre la calle en la carrera 57 con calle 48, luego de que le reclamó por pasarse un semáforo en rojo.

Las autoridades indicaron que la disputa se presentó luego de que el peatón, de 45 años, le reclamó al taxista, de 47 años, porque casi lo atropella. Este último se bajó del vehículo con un arma blanca con la que lo hirió en el tórax y en el antebrazo izquierdo.

En imágenes compartidas por redes sociales se ve que justo en el momento en el que se registró la agresión transitaba por la zona una patrulla que intenta prevenir una nueva confrontación entre los dos hombres, mientras se espera que la llegada de una ambulancia para trasladar a la persona herida.

Sobre el agresor, las autoridades señalaron que fue capturado por las autoridades, así como será acusado por lesiones personales. De igual forma, la Dirección de Tránsito indicó que el taxi fue inmovilizado.

De acuerdo con cifras de la Policía, hasta octubre de este año se habían registrado 2.065 homicidios, que se relacionaron a actos de intolerancia. La cifra preocupa a las autoridades, debido a que en los últimos años este tipo de casos supera a los cometidos en otros contextos como hurtos.

Entre los casos que se han registrado recientemente en Antioquia está el del paseador de perros y funcionario de la alcaldía de Rionegro al que un vecino asesinó, porque uno de los animales había ingresado a su predio, lo que generó la indignación del municipio que realizó una velatón exigiendo justicia.