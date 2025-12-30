Las causas del incendio en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

El incendio consumió gran parte del techo de la edificación, por lo que se evalúa si hay riesgo de colapso. Foto: Archivo Particular

Un incendio de grandes proporciones se registró en la noche del pasado lunes 29 de diciembre en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en el centro de la ciudad que, según las autoridades, no dejó personas lesionadas.

La emergencia se registró sobre las once de la noche, en el tercer piso del comando, donde se encuentran los alojamientos de descanso de los uniformados del Gaula. Según las mismas autoridades, una vez se reportaron las llamas se hizo la evacuación de quienes se encontraban en el lugar.

“Se presentó, al parecer, un cortocircuito que inicia una conflagración, lo que lleva a que se activen todos los protocolos de contingencia y evacuación, garantizando que el personal se ubique en un sitio seguro”, añadió el coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

A pesar de la magnitud que alcanzaron las llamas y el humo que rápidamente se dispersó por el centro de la ciudad, el cuerpo de Bomberos indicó que se logró controlar rápidamente el incendio y evitar mayores afectaciones.

Frente a quienes se encontraban en el lugar, Quiroga Morales añadió que: “No tenemos ningún herido grave ni en ninguna circunstancia. Agradecemos el apoyo del Cuerpo de Bomberos por contener el fuego y evitar daños que pudieron haber sido mayores”.

Finalmente, el uniformado resaltó que lo importante que fue en la atención de la emergencia la existencia de un protocolo de reacción. “La preparación permanente de nuestros uniformados y la correcta aplicación de los protocolos permitieron una respuesta eficaz, priorizando la vida y la integridad del personal”.

Ante lo ocurrido, las autoridades señalaron que adelantan los trabajos para determinar las causas exactas del incendio, para tomar medidas preventivas, así como se evalúan los daños, dado que los uniformados perdieron todas sus pertenencias.

Adicionalmente, la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga mantiene cercada la zona, debido a que las principales afectaciones se presentaron en el techo de la edificación, por lo que hay riesgo de que pueda colapsar.