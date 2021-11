Las cifras de la reconstrucción de Providencia tras un año de Iota

Fueron, por lo menos, dos días de lluvias y vientos lo que se tardó el huracán Iota (de categoría cinco, la máxima en la escala Saffir-Simpson) en terminar de destruir lo que había quedado en pie tras el Eta, que pasó entre el 2 y 3 de noviembre. Cuando pudieron salir de sus refugios, los habitantes de Providencia evidenciaron la destrucción del 98 % en la infraestructura de la isla y tuvieron que acomodarse en carpas mientras esperaban que el Gobierno Nacional reparara sus viviendas. El presidente Iván Duque anunció un plan de 100 días para la reconstrucción de la isla, que iniciaría el 1° de enero de 2021, el plazo se cumplió el 10 de abril y la cuenta de los días va en 320. Ahora marzo de 2022 es la fecha en que finalizarán la mayoría de las obras, según la gerente para la reconstrucción, Susana Correa.

Tras un año del desastre natural algunos habitantes siguen esperando en sus carpas, otros ven los avances en las obras de sus viviendas y el 54 % ya tienen dónde vivir, aunque solo ha sido entregado el 37 % de las casas nuevas, es decir, 337 de las 910 del total. También hay personas que no saben si tendrán un techo o no porque quedaron fuera del registro de la Evaluación de Daños, Análisis y Necesidades (EDAN), este es el caso de Kriss Shandira Almeida Howard, habitante de Providencia del sector La Montañana. “Me dicen que no tengo casa porque no pagaba luz. Voy a la alcaldía, a Findeter y nadie me está dando una solución”, aseguró ella.

Sin duda la vivienda ha sido uno de los puntos más críticos de la reconstrucción, así como el tema de la salud. Ha pasado un año y Providencia cuenta con un hospital de campaña, ubicado en carpas. Allí han prestado el servicio de salud a los habitantes, incluyendo a pacientes con la COVID-19, aspecto importante para el departamento puesto que desde las últimas semanas de octubre han ido en aumento los casos positivos de esta enfermedad. Desde entonces ha habido días en que los reportes superan los 30 casos y por ello las autoridades se mantienen en alerta.

Respecto al hospital de campaña, esperan trasladarlo pronto a una infraestructura sólida mientras reconstruyen el hospital provisional, cuyo inicio de la obra está previsto para marzo de 2022. “El comité que tenemos hoy para la construcción de este hospital dice que nos entregan los estudios y diseños en enero. En marzo estaríamos empezando el hospital. Aunque esperamos que se anticipe”, dijo Correa. Se espera que la construcción tarde siete meses y estará en funcionamiento hasta que esté listo el hospital definitivo de nivel dos, que también esperan iniciar en marzo de 2022, pero que tardará dos años en estar listo, es decir, en 2024.

