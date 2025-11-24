¿Qué es la secta Lev Tahor que encontraron en Antioquia, qué hacen y de dónde vienen?

Los niños de la secta Lev Tahor están bajo custiodia del ICBF, en espacios adecuados y en compañía de sus madres. Foto: Migración Colombia

Varias preguntas han surgido tras el operativo que realizó Migración Colombia, en el municipio de Yarumal, en Antioquia, donde fueron rescatados 17 niños, que estaban bajo el poder de miembros de la secta judia ultraortodoxa Lev Tahor, que ha sido señalada en otros países por secuestro, abuso y explotación de menores.

El operativo, realizado por inteligencia militar del Gaula, el ICBF, agentes de Migración Colombia y uniformados de la Cuarta Brigada, se hizo en un hotel del municipio antioqueño en el que se encontraban, desde octubre, nueve adultos con los 17 niños, entre los cuales había cinco con circular amarilla de la Interpol, que se expide por desaparición.

“Existen indicios que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso“, indicaron las autoridades tras realizar el operativo. Luego se conoció que todos estaban con sus padres, pero algunos habían perdido su patria potestad.

Aunque no se dieron más detalles, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que las primeras alertas las dio la seccional Antioquia-Chocó, que advirtió sobre la presencia de la secta en la región, por lo que se revisaron los antecedentes de sus integrantes en los que se corroboró que varios de los adultos tenían investigaciones abiertas en Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala.

“La circular amarilla aparece posterior a su ingreso (…) si hubiera sido en los aeropuertos, nuestros oficiales hubieran actuado”, aseguró a Blu Radio Arriero, quien añadió que un grupo entró por el aeripuerto de Rionegro y otro por el de Cartagena.

Las primeras investigaciones señalan que los miembros de la secta estaba buscando alquilar una finca para establecerse permanentemente en el país. “Lo que hacen es que buscan hospedajes en zonas aparentemente alejadas para hospedarse y mantenerse por un tiempo”, indicó la funcionaria.

Sumado a esto se resaltó que todos los niños estaban con sus padres, pero dados los antecedentes por secuestro, explotación sexual infantil y abuso de menores, se hizo la intervención.

Mientras se adelantan los procesos judiciales, que muy posiblemente terminarán con la expulsión de los miembros de la secta, los adultos fueron retenidos por las autoridades, mientras que los niños fueron llevados al ICBF, en compañía de sus madres, para el restablecimiento de sus derechos.

¿Qué es la secta Lev Tahor?

Lev Tahor, cuya traducción en español es “corazón puro”, es una secta judia ultraortodoxa que fue fundada en Israel, en 1988 por el rabino Shlomo Helbrans, con el interés de promover una interpretación extremadamente rígida de la ley judía. En la actualidad cuenta, de acuerdo con estimaciones con entre 250 y 500 miembros.

En 1990 se trasladaron a Estados Unidos, donde establecieron una escuela judaica en Brooklyn. Tres años más tarde, el rabino fundador fue condenado por el secuestro de un menor de edad que se preparaba para su bar mitzvah, con él.

En los 2000 y tras la expulsión del rabino de Estados Unidos, la secta se trasladó a Quebec, en Canadá, y posteriormente a un pequeño pueblo llamado Sainte-Agathe, donde una década después fueron acusados por negligencia infantil.

De allí salieron hacia el sur del continente. Estuvieron en varios poblados de Guatemala y México, donde no solo han sido acusados por secuestro, sino también por abuso sexual infantil, trata de personas y pedofilia, dado que promueven los matrimonios a corta edad y entre familiares.

Un informe de la justicia estadounidense señala que “exigían a las jóvenes novias (de la secta) que tuvieran relaciones sexuales con sus esposos, que dijeran a la gente de fuera de Lev Tahor que no estaban casadas, que fingieran ser mayores y que dieran a luz en sus casas en lugar de en un hospital, para ocultar al público la corta edad de las madres”.

Tras la muerte de su líder en 2017, en un río de Chiapas (México) en medio de un ritual, la secta fue liderada por su hijo, Nachman Helbrans, quien terminó en una cárcel de Nueva York por secuestro.

Entre los casos contra integrantes de la secta se destaca el secuestro de 160 niños, que fueron rescatados en 2024, luego de que cuatro menores de edad lograron huir y dar aviso a las autoridades de las conductas abusivas a las que estaban sometidos

¿Qué hacen los miembros de la secta Lev Tahor?

Al seguir estrictamente la norma judía, las mujeres están obligadas a ir completamente con ropa negra de pies a cabeza, mientras que los hombres llevan sombrero y no se afeitan la barba.

Además, son muy estrictos con la comida kosher, por lo que evitan cualquier tipo de alimento diferente. De la misma forma, dentro de la comunidad limitan el uso de lementos tecnológicos como celulares y hasta televisores.