Levantan el paro minero en el Bajo Cauca Antioqueño tras alcanzar acuerdos

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El paro minero que se extendió en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño durante casi dos semanas (alrededor de 12 días) llegó a su fin luego de que la mesa minera anunciara, la noche de hoy viernes 27 de marzo, que se alcanzaron acuerdos con representantes del Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia.

La decisión permitió levantar las protestas y restablecer la movilidad en zonas afectadas, pues durante los días del paro, la vía que conecta el interior del país con la Costa Atlántica estuvo parcialmente bloqueada, especialmente en sectores de Caucasia y Zaragoza. Esto afectó, entre otras cosas, la operación del transporte en la región.

Recordemos que el paro se originó como respuesta a la destrucción de maquinaria minera por parte de las autoridades, amparadas en el Decreto 1035; los manifestantes exigían la formalización de la minería artesanal y mediana, la protección de sus equipos, la apertura de mesas técnicas ambientales y la consolidación de un distrito minero que reconozca la vocación histórica del Bajo Cauca.

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