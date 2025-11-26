Liberaron a esposo de secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca, tras 25 días de secuestro

Carlos Fernando Caicedo fue secuestrado el 1 de noviembre cuando se encontraba al interior de su vivienda en el Cauca. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Caloto, Cauca, el martes 25 de noviembre fue liberado el comerciante Carlos Fernando Caicedo Duque, esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca, quien habían sido secuestrado por hombres armados el 1 de noviembre.

Lea: Operario de maquinaria pesada murió tras ser golpeado por rocas de un derrumbe en Santander

El secuestro se produjo luego de que sujetos armados sacaran a Caicedo de su vivienda y lo trasladaran a un lugar desconocido. La Policía Metropolitana de Cali informó que la liberación se dio después de que el comerciante presentara quebrantos de salud.

“Estamos en el proceso investigativo. El día de ayer, estos terroristas se comunicaron con la familia, teniendo en cuenta que se encontraba enfermo, con situaciones de salud (...) y de inmediato se trasladó a un hospital de Santiago de Cali para prestarle toda la asistencia médica”, explicó el comandante de la Policía de Cali, Henry Yesid Bello Cubides.

Además, el comandante confirmó que el secuestro fue cometido por integrantes del frente Dagoberto Ramos. "Lo que pudimos establecer en estos 25 días de investigación es que lo tenían estos terroristas y estaban exigiendo más de $4.000 millones por la liberación. A esto es a lo que se dedican esos delincuentes, al secuestro extorsivo", agregó Bello.

Le puede interesar: Denunciaron irregularidad en la terna para elegir nuevo contralor distrital de Cartagena

Tras su liberación, la secretaria de Gobierno, Isabel Cardona Ceballos, envió un mensaje de agradecimiento. “Dios, inclinaste tu oído y escuchaste mi voz, me has dado ojos para ver el milagro de vida y libertad para mi esposo, virgencita gracias por tu infinita intercepción en la liberación de mi esposo, ángeles y arcángeles, gracias por acompañar, cuidar y proteger a mi esposo Gracias, gracias, gracias a todos que me acompañaron en oración, en mensajes, en llamadas, en visitas y fueron consuelo para nosotros. Mi esposo ya está libre”, expresó la mujer.

También, el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga Barona, y el Concejo municipal celebraron la liberación del comerciante. “Expresamos nuestra alegría por el regreso sano y salvo de Carlos Fernando Caicedo, ciudadano mirandeño que después de varios días angustia e incertidumbre para su familia y comunidad, hoy vuelva a casa”, dijo Zúñiga.

Durante los días que estuvo secuestrado, su esposa y la comunidad de Miranda realizó vigilias y marchas pidiendo la liberación de Caicedo y en apoyo a la familia. Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas sobre el caso.