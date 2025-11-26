Operario de maquinaria pesada murió tras ser golpeado por rocas de un derrumbe en Santander

Imagen de referencia. La víctima trabajaba como operario de maquinaria pesada cuando un derrumbe repentino cayó sobre la máquina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la vereda Capilla Baja en el corregimiento 2 de Bucaramanga murió un operario de maquinaria pesada cuando un deslizamiento de tierra cayó sobre la máquina en la que trabajaba el martes 25 de noviembre.

La víctima fue identificada como Jinedes Elías Otero Díaz, de 32 años, técnico operario de maquinaria pesada que realizaba labores de remoción en la vía Bucaramanga-Matanza.

El accidente se registró en el kilómetro 10 durante la limpieza de tierra acumulada por la ola invernal. Según el reporte de las autoridades, el hombre se encontraba trabajando cuando se produjo un derrumbe en la parte alta del talud.

“En medio de la labor se produjo un deslizamiento de tierra que cayó sobre la máquina. La persona se lanzó, siendo alcanzada por las piedras”, indicó la Policía en el reporte.

Otero intentó ponerse a salvo lanzándose hacia un costado, pero las rocas lo golpearon. Sus compañeros intentaron ayudarlo, retirando los escombros para trasladarlo a un centro médico, pero los organismos de socorro confirmaron que cuando fue rescatado ya no tenía signos vitales.

Testigos señalaron que el derrumbe se presentó de forma repentina mientras adelantaban maniobras con la maquinaria para habilitar el paso. El hombre estaba vinculado a la empresa Construmaq Bucaramanga.

Las autoridades adelantan investigaciones sobre las condiciones de seguridad en el punto donde ocurrió el accidente y la vía tuvo un cierre parcial mientras atendían la emergencia.

Este hecho se suma a la situación que enfrenta el departamento de Santander por las fuertes lluvias, en el que varios municipios se mantienen en alerta por derrumbes y desbordamientos de afluentes. Una de las emergencias más graves la enfrentan en la Transversal del Carare, donde una falla geológica destruyó cerca de seis kilómetros de carretera, por lo que la Gobernación de Santander declaró calamidad pública para solicitar el apoyo del gobierno nacional.