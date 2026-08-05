Liberaron a Milton Mesa, secuestrado en Cauca; el músico habló de lo que pasó

Autoridades investigan presunto secuestro del cantante Milton Mesa, de Los Bacanes del Sur Foto: Archivo Particular

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Luego de tres días de secuestro, se confirmó la liberación de Milton Mesa, el director del grupo musical Los Balcanes del Sur, y de Neikler Vega, director de la Orquesta Rumba Kids. En comunicado, las agrupaciones señalaron que ambos se encuentran en buen estado de salud.

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En un video compartido en redes sociales, Mesa señaló que el plagio se registró en la tarde del pasado domingo 2 de agosto, cuando regresaba junto a su familia y Vega de un restaurante en la vía Popayán-El Tambo, en el sector de La Chorrera.

“Nos atravesaron una camioneta y hombres armados nos obligaron a detenernos”, explicó el artista, quien añadió que se trataba de un vehículo blanco, del que bajaron varios por lo menos cinco hombres vestidos de negro, encapuchados y armados.

Los delincuentes obligaron a la esposa y dos hijos de Mesa a bajar del vehículo en el que se movilizaban y les taparon los ojos a los dos músicos a los que habrían trasladado hasta una finca, donde no les permitieron ver nada de lo que había en el lugar y habrían estado bajo constante vigilancia.

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El músico añadió que los sujetos que los retuvieron decidieron en la noche del 4 de agosto trasladarlos a otro lugar, pero en el camino quedaron atrapados en medio de una balacera. “Escuché que uno de los que nos llevaba dijo: El Ejército. Después escuché una balacera muy fuerte y nos dijeron que nos tiráramos al suelo”.

Luego de eso, según Mesa, aparecieron sujetos que se identificaron como guerrilleros del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, quienes finalmente los dejaron, en la madrugada de este miércoles 5 de agosto, en el corregimiento de Las Brisas, del municipio del Patía, donde pudieron recibir apoyo de la Junta de Acción Comunal y comunicarse con sus familias. “Ya estamos libres. Bendito Dios. Gracias a todo el pueblo colombiano por tenernos en sus oraciones”.

Este es el tercer secuestro que se registra en menos de un mes en esta zona del Cauca. Entre los casos se destaca el de los padres de un político y comerciante del municipio de El Patía, quienes siguen retenidos.