Liberaron a tres jóvenes secuestrados en Anorí, Antioquia, luego de operativo militar

Tropas de la Brigada 14 y de la Fuerza de Despliegue Rápido participaron en las labores de búsqueda en zona rural de Anorí. Foto: Ejército

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El Ejército Nacional confirmó este lunes 31 de agosto la liberación de tres jóvenes que permanecían secuestrados en el corregimiento Charcón de Liberia, en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia. Según la Séptima División, las personas habrían sido retenidas por presuntos integrantes del Clan del Golfo.

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La liberación se produjo tras un operativo en el que participaron tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 7 y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las autoridades realizaron sobrevuelos e insertaron tropas en la zona para fortalecer las labores de búsqueda y ejercer presión sobre los responsables.

Así fue el operativo para localizar a los jóvenes

De acuerdo con el Ejército Nacional, una vez las autoridades recibieron información sobre el secuestro, desplegaron sus capacidades militares para ubicar a las personas retenidas y garantizar su protección.

Además, la operación contó con el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con la presencia de tropas en el área. El Ejército indicó que sus unidades continúan desplegadas en el Nordeste antioqueño. El caso se conoció el pasado sábado 29 de agosto, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre el secuestro de cuatro personas en el corregimiento Liberia: tres jóvenes y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, Jeiber Alonso Restrepo.

Un día después, Restrepo fue liberado con vida. Con la liberación confirmada este lunes, las tres personas que permanecían retenidas también quedaron a salvo. Tras conocerse el secuestro, el gobernador pidió al Gobierno Nacional reforzar la presencia de la Fuerza Pública en este sector del Nordeste antioqueño.

Las autoridades mantienen el despliegue en el Nordeste antioqueño

Aunque los tres jóvenes ya fueron liberados, las operaciones militares continúan en esta zona de Antioquia. El Ejército señaló que sus tropas permanecen desplegadas para proteger a la población civil y avanzar en las acciones de búsqueda e investigación relacionadas con los hechos.

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La situación de seguridad en el Nordeste antioqueño sigue bajo atención de las autoridades, debido a la presencia y disputa de grupos armados ilegales en diferentes sectores de la región.