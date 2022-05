Líder indígena fue atacado con arma de fuego al norte del Cauca

El líder del Cauca manifestó que lleva más de un mes sin esquema de protección. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció un atentado contra Oveimar Tenorio, coordinador de zona norte de la guardia indígena, a quien le dispararon en repetidas ocasiones cuando se dirigía a Santander de Quilichao.

“En horas de la tarde estaba atendiendo una reunión comunitaria en el resguardo indígena de López Adentro, en el municipio de Caloto, con el cumplimiento de nuestro deber con esas comunidades de orientar, acompañar. Salí a las 6:30 p.m., y en un sector de la carretera fui abordado por unos hombres en una motocicleta de alto cilindraje”, explicó Tenorio.

Según cuenta el coordinador, los hombres le dijeron que parara, pero él siguió con su camino, por lo que 50 metros más adelante volvieron a hacerle señales para que se detuviera. En respuesta, aceleró y llamó a sus compañeros para ponerlos al tanto de la situación.

“Al ver que yo no acaté la orientación que ellos me dieron, lo que hacen es accionar las armas. Alcancé a escuchar tres disparos, y lleno de pánico me escudé en los vehículos que iban por la vía principal. Me siguieron por más o menos tres kilómetros. Por fortuna salí ileso”, sostuvo el coordinador.

Además del ataque, el CRIC alertó que desde hace cinco semanas Tenorio no cuenta con esquema de seguridad. “Hemos hecho solicitudes, derechos de petición, ante la Unidad Nacional de Protección, pero las respuestas han sido negativas al no contar con los vehículos y a la negligencia de desconocer muchas situaciones que vivimos en el territorio”.

Otro atentado a un líder en el Chocó

Un caso similar se registró en Quibdó. Allí, un coordinador de la Guardia Cimarrona del departamento fue víctima de un atentado en su vivienda, ubicada en el caso urbano de la capital del Chocó.

“Escuché cinco impactos de bala en mi vivienda. Es muy preocupante la situación, nosotros como líderes sociales hemos venido pidiendo que se nos aumenten las medidas de protección y la UNP ha hecho caso omiso a nuestra exigencia”, dijo Yeison Mósquera, líder amenazado.

Ante esto, responsabilizó a la Unidad Nacional de Protección en caso de que le pasé algo. “Es muy preocupante que yo tenga que vivir con zozobra, no le hemos hecho daño a nadie, sino enfocados en el trabajo social”, sostuvo.