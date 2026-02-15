Lluvias en Antioquia causaron graves emergencias en Copacabana, Medellín y Bello

La caída de un parasol metálico en Medellín dejó dos personas heridas. Foto: Alcaldía de Medellín

Graves emergencias se registraron este fin de semana en Antioquia por cuenta de las lluvias. Además de las inundaciones registradas en Medellín y en Bello, por la creciente de afluentes, en Copacabana se presentó el desbordamiento de la quebrada La Chuscala y un derrumbe en la autopista Medellín–Bogotá, que afectaron a más de 36.000 personas, según cifras de las autoridades de socorro.

Las lluvias, que estuvieron acompañadas de tormenta eléctrica, provocaron emergencias en el barrio San Juan, en donde hubo caos por la creciente del río que llevó a su paso lodo, piedras y escombros entre las calles y viviendas, por lo que en varias casas se registraron inundaciones y pérdida de muebles y electrodomésticos.

A la par, en el kilómetro 15 de la autopista Medellín–Bogotá hubo un derrumbe de grandes proporciones por el que se tuvo que cerrar la vía por varias horas, lo que restringió la movilidad desde el norte del Valle del Aburrá hacia el oriente antioqueño.

Adicionalmente, desde la alcaldía señalaron que se evalúan las condiciones sobre el alto de La Virgen debido a que se tendrían que evacuar seis viviendas, donde viven aproximadamente 25 personas.

Creciente súbita en Bello

En el municipio de Bello, las emergencias se dieron por la creciente de la quebrada La Madera, que provocó inundaciones en los sectores de La Gabriela y Machado, mientras que las autoridades mantienen el monitoreo sobre la quebrada La Loca, debido al rápido crecimiento de su caudal.

Por la creciente de la misma quebrada, cinco viviendas se vieron afectadas, mientras que en la Feria de Ganado, en el barrio Robledo Aures, Santander, y en el sector Pajarito hubo encharcamientos, así como un sótano se inundó.

Adicionalmente, la caída de un árbol en el barrio 12 de octubre provocó afectaciones en la prestación del servicio de energía, mientras que el colapso de un parasol metálico, en otro punto de la ciudad, dejó dos personas lesionadas.

Las autoridades indicaron que otras emergencias se habrían presentado por lluvias en los municipios de Venecia, Chigorodó, Carepa y Santa Bárbara, aunque todavía no se tiene balance de las afectaciones.

Según el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, se prevé que en los próximos días se presenten nuevas lluvias en la región.