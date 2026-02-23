Lluvias causaron varias emergencias en Barrancabermeja; hay 23 familias damnificadas

Las lluvias provocaron la caída de árboles y la pérdida de techos en varias viviendas de las comunas 3 y 7. Foto: Bomberos y Alcaldía de Barrancabermeja

Un fuerte aguacero que se registró este fin de semana en Barrancabermeja causó por lo menos 20 emergencias en el municipio, que dejaron a 23 familias damnificadas, además de varias vías afectadas. Ante lo ocurrido, las autoridades indicaron que ya adelantan acciones para atender la situación.

Las intensas lluvias que se registraron desde la madrugada del pasado domingo 22 de febrero provocaron inundaciones y afectaciones en vías, así como un fuerte vendaval dejó sin techos varias edificaciones y tumbó varios árboles. Entre las zonas más afectadas están las comunas Siete y Tres, así como el corregimiento El Centro.

Sobre lo ocurrido, José Espinoza, quien vive en la comuna 7, señaló a Caracol Radio que su esposa resultó herida en la cabeza tras la caída de un muro en su barrio. “Cuando se nos vino la pared, pero porque una teja salió de otra casa, le pegó a la pared y la tumbó, y se llevó las dos tejas, y aquí a los otros vecinos también salieron afectados; a todos les quitó las tejas”.

Por su parte, las autoridades locales señalaron que realizan las inspecciones correspondientes para determinar la magnitud de las afectaciones. “La Dirección de Gestión del Riesgo realizó verificaciones en territorio y, de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura, avanzamos en poda de árboles y acciones preventivas”, indicó Eduardo Ramírez, director encargado de la entidad departamental.

Adicionalmente, el funcionario señaló que “se realizaron recorridos de inspección para evaluar el estado de viviendas afectadas, así como sectores con riesgo de deslizamientos y caída de árboles, con el fin de activar acciones preventivas y evitar mayores afectaciones”.

Las alertas están encendidas en el municipio debido a que pronósticos del Ideam advierten que habrá más lluvias esta semana, a lo que se suma la alerta amarilla sobre el río Magdalena por el aumento del caudal.

Ante esto, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la alcaldía y la gobernación y a acatar las recomendaciones de prevención.