Motociclistas realizan manifestaciones en Bucaramanga por nuevas medidas de movilidad

Caos en la movilidad se vivió este lunes 2 de febrero en Bucaramanga por cuenta de una manifestación de motociclistas que se oponen a la entrada en vigencia de dos nuevas restricciones para su movilidad en la ciudad.

Grupos de moteros convocaron a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp a conductores de estos vehículos a juntarse a las caravanas que se convocaron a las 6:00 a.m. y a un plantón sobre la Puerta del Sol, para expresar su inconformismo por las restricciones en la movilidad en determinadas vías y horarios, así como por la restricción del parrillero en moto.

Sobre las medidas, uno de los promotores de las manifestaciones señaló a Vanguardia que “durante estos años prácticamente se ha querido reventar los derechos fundamentales de los trabajadores informales que a diario se rebuscan el sustento diario con su motocicleta”. Sumado a esto, indicó que también se afecta a los motociclistas que se transportan con sus familias.

Grupo de motociclistas se manifiesta por varios puntos de Bucaramanga en rechazo al decreto que prohíbe la circulación de motos por la carrera 33 y restringe el parrillero en la calle 36 del centro de la ciudad #MañanasBlu pic.twitter.com/dHFQPOfQz2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 2, 2026

Los motociclistas se congregaron desde temprano en zonas como el Mesón de Los Búcaros, el parque San Pío, Centro, Cabecera, San Alonso, Mejoras Públicas y Sotomayor, así como intentaron bloquear varias intersecciones, pero fueron frustrados por operativos que realizó la Policía.

Sobre lo ocurrido, Jhon Blanco Uribe señaló a RCN Radio que se convocaron movilizaciones pacíficas, por lo que rechazó cualquier tipo de desmán. “Somos más de 37.000 motociclistas, citamos a los que querían hacerlo de forma pacífica”.

Sumado a esto, indicó que la Secretaría de Tránsito los citó sobre las 10:00 a.m. para buscar alternativas a sus solicitudes. Para eso piden que se creen mesas de trabajo eficaces donde se traten temas claros que los afecten.

#Atentos l Continúa a esta hora las mesas de socialización entre las autoridades y los motociclistas por las restricciones a la circulación de motos en la ciudad de #Bucaramanga.



La importante reunión se desarrolla en Neomundo. pic.twitter.com/IRhbKTOGQj — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) February 2, 2026

“Si usted viene con su esposa, su amiga o su hermana por la carrera 19 a bajar por la calle 36, le toca decirle que se baje y la vuelve a recoger en la 15. Eso es absurdo. Bucaramanga es una ciudad que no tiene vías y eso va a colapsar la movilidad”, añadió Blanco.

Restricciones a motociclistas en Bucaramanga

A partir de este lunes dos de febrero entraron a regir dos medidas de movilidad para motociclistas en Bucaramanga.

La primera prohíbe la circulación de lunes a viernes, excepto los festivos, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., por la carrera 33 (sentido sur - norte entre la calle 56 y la Avenida Quebradaseca / sentido norte - sur entre la Avenida Quebradaseca y la calle 55).

La segunda medida restringe el parrillero en moto de lunes a viernes, excepto los festivos, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. y entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. sobre la calle 36 (ambos sentidos, entre las carreras 15 y 19).

Quien infrinja estas restricciones se enfrenta a una multa por COP 875.000 (15 salarios mínimos), además de la inmovilización del vehículo y los costos de grúa.