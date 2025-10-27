Lluvias en Dadeiba, Antioquia, dejaron dos muertos y tres desaparecidos

Las emergencias se han presentado en seis municipios de Antioquia: Cáceres, Mutatá, Dadeiba, Angostura, San Carlos y Anorí. Foto: Dagran Antioquia

En Antioquia se han registrado emergencias en seis municipios por las fuertes lluvias que ocasionaron avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos. Los más afectados han sido Cáceres, Mutatá, Dadeiba, Angostura, San Carlos y Anorí.

En Dadeiba, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Carlos Ríos, informó que en la vereda El Toro, distante 44 km de la cabecera municipal, se presentaron dos muertes, cuatro personas resultaron heridas y tres se encuentran desaparecidas luego de registrarse una avenida torrencial.

“En Dabeiba se marcó una avenida torrencial aparentemente ocurrida en unos socavones donde se trabaja la minería. Una de las personas falleció en sitio y la otra en el desplazamiento hacia el hospital. Estamos haciendo las coordinaciones con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y en articulación con el municipio para atender esta situación. También activamos todo el componente de maquinaria amarilla, desplazamos técnicos, ingenieros y geólogos y tenemos el helicóptero activado para poder hacer el desplazamiento de las personas si es necesario”, indicó el funcionario.

En Mutatá, subregión de Urabá, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, registró inundaciones en el corregimiento Pavarandocito. Los otros municipios que también informaron afectaciones asociadas a lluvias recientes fueron Angostura, San Carlos y Anorí.

Según Ríos, tenían todas las capacidades listas para atender cualquier emergencia. Tienen activo el componente de maquinaria amarilla y más de 3.500 millones dispuestos para atender las afectaciones que se presenten.

“También tenemos el contrato de ayuda humanitaria disponible para las familias damnificadas. Además, todo el componente de apoyo psicosocial y un rubro importante en el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, que nos permitirá, cada vez que un municipio decrete una calamidad, poderle entregar los recursos de manera adecuada y eficiente para que puedan atender la emergencia”, agregó el funcionario.