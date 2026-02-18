Lluvias causaron inundaciones y caos vial en el norte de Bucaramanga

Las fuertes precipitaciones provocaron el anegamiento de vías y el ingreso de agua a varias viviendas en sectores del norte de la capital Santandereana, generando emergencias y afectaciones a la movilidad. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las lluvias que se registraron en las últimas horas en Bucaramanga generaron una serie de emergencias en el norte de la ciudad. Además de afectaciones en 15 casas que terminaron inundadas, sobre la vía Bucaramanga-Rionegro, un camión quedó atrapado en un punto crítico, lo que generó represamiento de agua y riesgo para otros conductores. El paso permaneció cerrado durante varias.

Le puede interesar: Los planes para la primera renovación en zona del Hospital San Juan de Dios

En la ciudad, sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio reportaron vías anegadas e ingreso de agua a las viviendas, lo que ocasionó daños en enseres y preocupación entre los habitantes ante la continuidad de las precipitaciones. En la zona rural también se presentaron deslizamientos de tierra y caída de árboles, dejando algunos sectores incomunicados.

Autoridades evalúan daños y entregarán ayudas

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, al menos 15 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones, principalmente en el asentamiento Puente Nariño, una zona considerada de alta vulnerabilidad por su cercanía a fuentes hídricas. En el barrio Galán, históricamente impactado por el desbordamiento del río de Oro, se reportó la caída de un muro, por lo que las autoridades hacen la evaluación de la zona.

La entidad además adelanta la valoración de daños para entregar ayudas humanitarias a las familias damnificadas, mientras mantiene monitoreo constante en sectores críticos como Morrorico y el norte de la ciudad.

Lea: Así avanzan las obras en el estadio Atanasio Girardot: anunciaron que seguirá operando

Llamado a la prevención

Organismos de socorro, junto con los cuerpos de bomberos del área metropolitana, permanecen en alerta ante posibles nuevas emergencias. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a evitar arrojar basuras en canales y drenajes, vigilar el nivel de ríos y quebradas y evacuar de manera preventiva si se presentan incrementos súbitos del caudal.