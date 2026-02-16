Así avanzan las obras en el estadio Atanasio Girardot: anunciaron que seguirá operando

La renovación del estadio Atanasio Girardot avanza un paso para el inicio de las obras. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Medellín anunció que radicó este lunes 16 de febrero los documentos técnicos que se requerían para avanzar en un punto clave de la renovación del estadio Atanasio Girardot, que se anunció desde noviembre del año pasado.

Lea: La primera guardia afro urbana liderada por mujeres surge en Cali

La radicación se realiza luego de que la alcaldía trabajara por más de tres meses en la estructuración de los estudios técnicos y realizara los diálogos con los sectores con injerencia, así como con vendedores, promotores de eventos y representantes del Atlético Nacional y el Independiente Medellín.

“Vamos a tener el estadio funcionando mientras se realizan las obras. En algunos momentos se harán cierres parciales de las tribunas”, explicó el mandatario. Adicionalmente, el mandatario señaló que se espera que en abril se tengan los prepliegos montados en el SECOP 2.

Adicionalmente, de acuerdo con el cronograma, la licitación se abriría en mayo, la adjudicación se haría en junio y las obras iniciarían en julio, con la demolición de los techos de la tribuna occidental. “Para avanzar en esto es fundamental lo que estamos haciendo hoy, lo que hemos hecho durante todos estos meses para radicar hoy en Curaduría”, agregó Fico Gutiérrez.

Añadido a esto, el mandatario aseguró que “tendremos un campo de juego totalmente renovado, con la mejor tecnología y uno de los mejores céspedes que pueda tener cualquier estadio. Y algo fundamental es cómo avanza ya la consultoría para el tema tecnológico, que tiene que ver con la seguridad, los sitios de ingreso, las cámaras, el Puesto de Mando Unificado, las luces y el sonido”.

¿Qué contempla la renovación del Atanasio Girardot?

Intervención de aproximadamente 32.533 metros cuadrados del escenario y 32.969 metros cuadrados de espacio público, incluyendo otros escenarios de la Unidad Deportiva.

Renovación de la fachada y la cubierta

Ampliación de la capacidad de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores.

Nueva silletería en todas las localidades.

Inclusión de rampas de ingreso para optimizar la accesibilidad.

Incremento de las unidades sanitarias en un 33%: de 399 a 531.

El proceso entra ahora en una fase de evaluación donde la Curaduría Urbana analizará los estudios y podrá hacer correcciones técnicas para asegurar la viabilidad del megaproyecto.

Lea: En plena emergencia por lluvias, captan hombres lanzando basura a una quebrada en Medellín

Las obras en el estadio tendrán una inversión de más de COP 752.000 millones. El mandatario recordó que el control del escenario seguirá siendo público, con una inversión financiada en su totalidad por recursos públicos y no a través de la Agencia para las Alianzas Público Privadas (APP), como se había planteado en un principio.

Con esta obra, el Distrito busca que el Atanasio Girardot cumpla con todos los requerimientos de la FIFA y la CONMEBOL para albergar torneos internacionales de alto nivel.