Lluvias generaron graves emergencias en Bucaramanga y varios municipios de Santander

Imagen de referencia. Las lluvias dejaron inundaciones, acumulación de agua en vías y caída de piedras y árboles en distintos puntos del departamento. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las lluvias de este miércoles 18 de marzo de 2026 han causado diversas afectaciones en Bucaramanga. El alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, dio instrucciones para reforzar el monitoreo en puntos históricamente críticos y desplegó equipos especializados para atender los reportes ciudadanos y prevenir emergencias mayores.

Lea: Movilidad hoy: continúa el cierre en el deprimido de la 72 por desprendimiento de material

Entre las afectaciones se encuentra el impacto de dos piedras de gran tamaño contra una vivienda en la comuna 1, en el asentamiento La Gracia de Dios. El hecho dejó daños a la estructura, pero no hubo heridos.

Además, en el barrio Real de Minas, en el sector del Parque de las Cigarras, se registra un represamiento de aguas, y en el barrio El Nogal se presentó un alto nivel de acumulación de agua en algunos tramos de la vía, lo que representa un riesgo para quienes transitan por el sector. A lo largo del día también se han producido cortes de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad.

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Didier Augusto Rodríguez León, aseguró que “se mantiene un monitoreo constante en los diferentes puntos críticos de la ciudad, con el fin de reaccionar de manera oportuna ante cualquier eventualidad”.

La alcaldía también pidió a la ciudadanía permanecer en alerta y seguir las recomendaciones oficiales. La Oficina de Gestión del Riesgo hizo énfasis en vigilar el comportamiento del río Frío, que baja desde Piedecuesta y se une con el río de Oro en Girón, afectando sectores como Galán y La Playita.

Lea: Condenaron en Miami a hombre que viajó a Medellín a abusar sexualmente de una menor de edad

Las lluvias también generaron afectaciones en otros municipios del departamento. En Rionegro, el colapso del alcantarillado dejó inundaciones y obligó al cierre parcial de la vía hacia Bucaramanga.

Un deslizamiento en el sector Brisas de Lebrija bloqueó la carretera a Barrancabermeja; en municipios como Betulia y San Vicente de Chucurí se reportaron crecientes súbitas; en Girón se registró la caída de árboles en las vías que conectan al municipio con el aeropuerto Palonegro.

La operación aérea también se vio afectada, pues dos vuelos fueron desviados, tres retrasados y uno cancelado.