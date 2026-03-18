Condenaron en Miami a hombre que viajó a Medellín a abusar sexualmente de una menor de edad

Ramón Arellano Sandoval, condenado en Miami por explotación sexual de una menor colombiana. Foto: ICE

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Un jurado federal en Miami declaró culpable a Ramón Arellano Sandoval, un hombre de 65 años residente en Tennessee, por trata sexual con una menor de 14 años colombiana, y por intentar producir material de explotación sexual infantil. El fallo se conoció el martes 17 de marzo de 2026.

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Según el informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Arellano contactó a la menor por redes sociales y le envió mensajes de texto y video para pedirle el material audiovisual, construyendo una red de manipulación que derivó en coerción.

Le pidió grabar contenido sexualmente explícito, que en ocasiones pagaba a través de plataformas de transferencia electrónica. Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, precisó que el condenado “presionó a una menor para que creara videos sexualmente explícitos e incluso viajó al extranjero para abusar de ella”.

Por el cargo de trata sexual, el condenado se enfrenta a la pena de cadena perpetua en una prisión federal. El cargo por producción de material de abuso infantil suma una posible condena adicional de hasta 30 años. Un juez federal determinará la sentencia definitiva en los próximos días.

El caso fue investigado por la división HSI de Miami (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional) y HSI Colombia, en articulación con la Alcaldía de Medellín, la Dirección de Protección (DIPRO) y la Fiscalía General de la Nación.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el caso y recordó que no sería la primera condena de este tipo: “De darse otra cadena perpetua, ya serían tres. El año pasado se lograron dos. Se han logrado otras capturas importantes, otras condenas de 21 años y 18 años. Vamos a seguir combatiendo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.

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Gutiérrez también anunció que en los próximos días habrá reuniones con HSI Miami, HSI Florida y la CBP (Agencia de Fronteras de Estados Unidos), que controla puertos y aeropuertos, para identificar a personas que viajan desde distintos lugares de Estados Unidos con fines de explotación sexual.

El alcalde anunció de la condena de Arellano Sandoval fue dada a conocer por el mandatario, quien manifestó: “Aquí no hay segundas oportunidades: quien le haga daño a nuestros niños y niñas será perseguido y capturado”.