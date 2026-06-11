Intervienen sector gastronómico del sur de Cali por video en el que se veían ratas

Tras denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, las autoridades sanitarias intervinieron uno de los sectores gastronómicos más concurridos del sur de Cali para contener la presencia de ratas. Foto: redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las denuncias ciudadanas sobre la presencia de ratas en inmediaciones de reconocidos restaurantes de la calle Novena, en el sur de Cali, llevaron a la Secretaría de Salud a realizar inspecciones de vigilancia y control en uno de los corredores gastronómicos más concurridos de la ciudad.

Lea: Atacaron a un carro con artefacto explosivo en medio de disturbios en la Universidad del Valle

La intervención se realizó luego de que residentes y visitantes reportaran la presencia de roedores en el separador vial y zonas cercanas a establecimientos comerciales del sector.

Salud identifica posibles causas de la proliferación

Durante la inspección, equipos de Salud Ambiental realizaron una evaluación de las condiciones sanitarias del sector e identificaron varias madrigueras de roedores en espacios públicos cercanos a los establecimientos gastronómicos.

“Durante la visita técnica se evidenció que la proliferación de estos focos está asociada, en gran medida, al inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos”, explicó el subsecretario de Salud Pública de Cali, Carlos Pinzón.

Como medida inmediata, la entidad aplicó acciones de contención poniendo cebos rodenticidas autorizados y adelantó labores de intervención siguiendo los protocolos establecidos para el control de vectores.

Acuerdan medidas con comerciantes del sector

Tras la jornada de inspección, funcionarios de la Secretaría sostuvieron una reunión con representantes de la zona y propietarios de restaurantes para definir acciones orientadas a reducir los factores que favorecen la presencia de roedores.

Le puede interesar: ¿Va a comprar o vender una casa? Así obtiene el Certificado de Tradición y Libertad

Entre los compromisos acordados se encuentra el fortalecimiento del manejo adecuado de residuos sólidos. Los establecimientos deberán sacar las basuras únicamente en los horarios establecidos para la recolección, evitando la acumulación de desechos en espacios públicos.

Además, la autoridad sanitaria anunció que “mantendremos durante los próximos dos meses las acciones de seguimiento sobre las madrigueras intervenidas para verificar la efectividad de las medidas implementadas y prevenir infestaciones”.

Habrá controles y posibles sanciones

La Secretaría de Salud informó que reforzará las actividades de inspección para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con manipulación de alimentos, condiciones sanitarias y disposición de residuos.

Lea también: Encontraron cuerpo dentro de estación de transferencia de residuos en Palmira

Asimismo, el caso fue trasladado a la Policía Ambiental en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con el fin de realizar seguimiento a posibles infracciones y evaluar la aplicación de sanciones cuando corresponda.