Vendavales causaron graves daños y dejaron sin luz a varias zonas rurales de Santander

Las provincias de Soto Norte y García Rovira han sido de las más afectadas. Foto: Archivo Particular

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Las provincias de Soto Norte y García Rovira, en Santander, reportaron graves afectaciones por cuenta de los fuertes vientos y vendavales que se han registrado en las últimas horas en la región. Las condiciones climáticas no solo han dejado viviendas destechadas, sino que además han afectado cultivos y provocaron el colapso de una torre que dejó sin el servicio de luz a varios sectores rurales.

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Según indicó Pedro Conde, integrante de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo de Santander, aunque no se han registrado personas heridas ni muertas, el balance preliminar evidencia que hay afectaciones en por lo menos 10 municipios de las dos provincias.

Entre los afectados está Suratá, donde su alcalde Exxon Pabón Durán señaló que hay pérdida de cultivos, invernaderos, caída de árboles y cuerdas de alta tensión que han provocado incendios, por lo que se encuentran realizando el censo de damnificados.

En Miranda y Málaga se quedaron sin luz. Según indicó a Blu Radio Cristian Rolando Vargas, residente de la zona, “en 48 años de vida en estos páramos nunca habíamos visto unos vendavales de esta magnitud. Arrancaron techos de casas, láminas de eternit, invernaderos, cocheras, árboles e incluso derribaron antenas de telecomunicaciones”.

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Por su parte, en el municipio de San Andrés, la caída de una torre de la empresa EASY TEC dejó sin el servicio a habitantes de ese sector y de Guaca, a lo que se suman alertas por caída de techos.

Ante esto, los consejos municipales solicitaron la intervención del orden departamental con maquinaria y suministros para atender a los damnificados. Desde las autoridades regionales han lanzado alertas, debido a que estos vientos, sumados a las altas temperaturas, no solo incrementan los riesgos de caídas de árboles, sino también de daños estructurales.

Por lo pronto, las autoridades indicaron que adelantan la evaluación de afectaciones, así como los trabajos para restablecer el servicio de luz y telecomunicaciones afectados.