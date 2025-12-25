Lo que se sabe de la muerte de Jonatan Castañeda en accidente en la vía Bucaramanga - Girón

Jonatan Castañeda era de San Vicente de Chucurí y vivía desde hace poco en Girón. Foto: Archivo Particular

Las autoridades investigan las causas de un grave accidente que se registró en la mañana de este jueves 25 de diciembre sobre la vía que comunica a Bucaramanga con Girón, y en el que murió Jonatan Castañeda, un joven de 24 años, que se movilizaba en una motocicleta.

El hecho se registró sobre las 7:10 a.m. De acuerdo con los testigos, el hombre que iba en una motocicleta Pulsar N200, rojo con negro, terminó estrellándose contra el separador y salió volando, por lo que tuvo un trauma craneoencefálico severo, así como lesiones en pelvis y tórax.

Habitantes de la zona y paramédicos intentaron auxiliarlo, pero el joven falleció por la gravedad de las heridas, por lo que las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo en la zona del accidente.

Sobre Castañeda, uno de sus allegados señaló a Vanguardia que: “es algo impensado. Él es un joven oriundo de San Vicente de Chucurí, Santander. Lleva ya algún tiempo acá en la ciudad, vivía en Girón y trabajaba en unas bodegas donde se empacan productos de mecato”.

Adicionalmente, se conoció que es hijo de pastores cristianos y estudiaba en las Unidades Técnicas de Colombia (UTC).

Sobre el accidente, las autoridades señalaron que recopilan los videos de las cámaras de seguridad aledañas para determinar si el accidente se produjo por un microsueño o si el joven perdió el control del vehículo por exceso de velocidad.

En lo que va corrido del año, las autoridades han registrado 78 personas muertas en accidentes de tránsito en Bucaramanga. Ante esto, hicieron un llamado a los conductores a acatar las normas de tránsito y conducir con precaución, en especial, durante las festividades que aumentan este tipo de accidentes.