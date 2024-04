Incertidumbre tras el asesinato a las hermanas Gómez Guerrero, en el Guamo (Tolima)

Imagen de referencia/ De acuerdo con algunas versiones, las mujeres fueron encontradas en una casa asociada con prácticas de brujería. Foto: API

El doble homicidio de las hermanas Ángela Lorena y Laura Camila Gómez Guerrero, de 13 y 23 años respectivamente, tiene conmocionados a los habitantes del municipio del Guamo, Tolima, en especial porque muchas incógnitas rodean el caso. Por el momento, las autoridades han anunciado una recompensa de hasta $15 millones por información que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

A las hermanas las encontraron sin vida, en una casa de la vereda El Tuno. Según las versiones de los familiares, las dos mujeres se encontraban compartiendo en un establecimiento comercial la noche del domingo 7 de abril y cuando el local cerró, las jóvenes decidieron ir hasta una finca en dicha vereda.

De acuerdo con las autoridades, el asesinato habría ocurrido en la madrugada del pasado lunes 8 de abril. Los cuerpos los encontraron en dos sillas de la vivienda, con signos de violencia e impactos de bala. Son varias las versiones que han dado los habitantes del lugar, así como los medios de comunicación: entre estas, se habla de que dos hombres habrían llegado hasta la vivienda e incluso que la posición en la que encontraron los cuerpos estaría relacionada con rituales de brujería.

También se ha comentado que las jóvenes habrían enviado un mensaje de auxilio, en la noche del domingo 7 de abril. “Ellas me enviaron un mensaje donde pedían ayuda, pero, la verdad, en ese momento estaba durmiendo y el mensaje lo vi a las 6:00 de la mañana. Me decían: Mamá, nos tienen secuestradas, por favor, traiga a la Policía, nos dejaron, estamos solas y afuera hay unos hombres. Tenemos mucho miedo”, dijo, al medio de comunicación El Colombiano, Gloria Guerrero, madre de las víctimas.

Sin embargo, los hechos que rodean este mensaje también son confusos para los familiares, pues según le indicaron al medio antes citado, “el hecho ocurrió como a la 1:00 a.m. y el mensaje lo recibió después de las 6:00 a.m. Eso es lo que no concuerda”. Por el momento, la Policía del Tolima indicó que los hechos son materia de investigación y todos los detalles del crimen se mantendrán bajo reserva, hasta que no sea cerrado el caso.

Ángela Lorena era estudiante de la Institución Educativa Técnica Comercial Caldas, varios de sus compañeros y miembros de la institución lamentaron el hecho, “le decimos adiós a una gran compañera”, señalaron. Por su parte, se conoció que Laura Camila era madre de una niña de 5 años y le ayudaba a sus padres en el local comercial, que tenía la familia en el municipio.

El alcalde de El Guamo, Álvaro Prada, lamentó el asesinato de las dos hermanas y señalo que “no permitiremos ningún tipo de violencia, especialmente aquella que atenta contra la dignidad de las mujeres”. Por su parte, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Tolima, indicó “inmediatamente conocemos del hecho, nos trasladamos al lugar, recolectamos elementos materiales probatorios. Con nuestra Fiscalía, estamos trabajando para dar con los responsables”.

El sepelio de las dos mujeres está previsto para este jueves 11 de abril, “Laura Camila y Ángela Lorena pertenecían a una familia de escasos recursos del municipio, donde eran ampliamente conocidas y apreciadas” añadió el alcalde.