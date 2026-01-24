Masacre en Lérida, Tolima: asesinaron a tres integrantes de una familia en su vivienda

Imagen de referencia. La Policía de Tolima desplegó el protocolo de seguridad e investigación tras el asesinato de tres miembros de una familia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados dentro de su vivienda en el municipio de Lérida, Tolima. El hecho ocurrió en la noche del viernes 23 de enero en el barrio Resurgir, al parecer, mientras las víctimas dormían.

Según la información preliminar, hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra una mujer y dos hombres, quienes murieron por la gravedad de las heridas. Tras los disparos, los atacantes huyeron del lugar y vecinos del sector, al escuchar los disparos, avisaron a las autoridades.

A pesar de que intentaron auxiliarlos, ya no presentaban signos vitales. Las víctimas fueron identificadas como Martha Zúñiga; su esposo, Jhon Jairo Acosta, de 35 años; y su hijo Adrián Felipe Acosta, de 19 años.

El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía de Tolima, señaló que desde se conoció el hecho violento activaron protocolos de seguridad e investigación.

“La Policía activó todas sus capacidades institucionales, por disposición del comando de policía se desplegó un equipo especializado de investigadores, inteligencia y policía judicial quienes trabajan de manera articulada y permanente para esclarecer este crimen; no descansaremos hasta tener resultados concretos”, confirmó el comandante.

La Policía realizó la inspección técnica de los cuerpos y adelanta las investigaciones para establecer los motivos del ataque, lograr la identificación y captura de los responsables. Hasta el momento las autoridades no tienen una hipótesis clara sobre las causas del triple homicidio.

Desde la Policía reiteraron que este hecho afecta la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos en el departamento. Además, hicieron un llamado para que brinden información que permita avanzar en la investigación.

Un hecho similar ocurrió el 10 de enero en Abejorral, Antioquia, en el que fueron encontrados sin vida tres personas con aparentes heridas de arma de fuego. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que este hecho violento fue la quinta masacre registrada en lo que va del primer mes del año.