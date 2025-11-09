Rescataron a dos niños encadenados y abandonados en de una vivienda en Medellín

Los niños estaban encandenados a muebles de la casa. Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín

En un barrio periférico del nororiente de Medellín, las autoridades rescataron a un niño y una niña de 12 y 11 años, que había sido abandonados por más de 24 horas, y que estaban encadenados dentro de una habitación, lo que generó el rechazo ciudadano.

“Esto es inaudito e inaceptable. Dos niños, de apenas 11 y 12 años, fueron encontrados amarrados y en condición de abandono. No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel”, aseguró el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Sobre lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño, indicó que se atendió el caso tras un llamado de la ciudadanía a las autoridades. Al llegar a la zona confirmaron la presencia de los niños, quienes estaban encadenados a muebles de una habitación, por lo que las autoridades tuvieron que abrir orificios en el techo y la pared para poder sacarlos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la niñez e invitamos a toda la comunidad a no guardar silencio frente al maltrato, al abandono o cualquier forma de violencia infantil”, añadió Castaño, quien añadió que los dos menores de edad quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Tras el rescate, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, agradeció a la Policía y el grupo de Infancia y adolescencia, así como recordó que en lo que va del año se han protegido a más de 260 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Este es el segundo caso de abandono infantil que se registra en Medellín esta semana. En similares circunstancias, las autoridades atendieron un llamado del barrio Laureles, donde fue hallada una niña de cuatro años que permanecía sola y sin cuidados dentro de una vivienda.

“Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía: no seamos indiferentes ante el maltrato o la negligencia. Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos“, indicó el alcalde Gutiérrez.