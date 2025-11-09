Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Rescataron a dos niños encadenados y abandonados en de una vivienda en Medellín

Los menores de edad de 11 y 12 años quedaron bajo protección del ICBF.

Redacción Colombia
09 de noviembre de 2025 - 08:03 p. m.
Los niños estaban encandenados a muebles de la casa.
Los niños estaban encandenados a muebles de la casa.
Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En un barrio periférico del nororiente de Medellín, las autoridades rescataron a un niño y una niña de 12 y 11 años, que había sido abandonados por más de 24 horas, y que estaban encadenados dentro de una habitación, lo que generó el rechazo ciudadano.

Lea: Estas son las tres víctimas de la masacre en Carmen de Viboral; hay un líder social

“Esto es inaudito e inaceptable. Dos niños, de apenas 11 y 12 años, fueron encontrados amarrados y en condición de abandono. No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel”, aseguró el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Sobre lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño, indicó que se atendió el caso tras un llamado de la ciudadanía a las autoridades. Al llegar a la zona confirmaron la presencia de los niños, quienes estaban encadenados a muebles de una habitación, por lo que las autoridades tuvieron que abrir orificios en el techo y la pared para poder sacarlos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la niñez e invitamos a toda la comunidad a no guardar silencio frente al maltrato, al abandono o cualquier forma de violencia infantil”, añadió Castaño, quien añadió que los dos menores de edad quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Le puede interesar: Un profesor muerto y cuatro heridos dejó competencia de balineras en Nariño

Tras el rescate, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, agradeció a la Policía y el grupo de Infancia y adolescencia, así como recordó que en lo que va del año se han protegido a más de 260 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Este es el segundo caso de abandono infantil que se registra en Medellín esta semana. En similares circunstancias, las autoridades atendieron un llamado del barrio Laureles, donde fue hallada una niña de cuatro años que permanecía sola y sin cuidados dentro de una vivienda.

“Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía: no seamos indiferentes ante el maltrato o la negligencia. Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos“, indicó el alcalde Gutiérrez.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

rescate

niños

abandonados

encandenados

nororiente

Medellín

llamada

vecinos

ICBF

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.