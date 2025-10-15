Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Encontraron muerto y con signos de tortura a venezolano en hotel en Medellín

El extranjero fue encontrado en la habitación en la que horas antes estuvieron por lo menos 10 personas.

Redacción Colombia
15 de octubre de 2025 - 08:14 p. m.
Las autoridades buscan a las personas que estuvieron en la habitación donde fue encontrado el cuerpo.
Las autoridades buscan a las personas que estuvieron en la habitación donde fue encontrado el cuerpo.
Foto: Alcaldía de Medellín
En la madrugada de este miércoles 15 de octubre, las autoridades hallaron el cuerpo de un venezolano dentro de la habitación de un hotel en el barrio Boston, en el centro de Medellín, con presuntos signos de tortura. En el cuarto, horas antes, había un grupo de al menos diez extranjeros que realizaron una fiesta.

El crimen se registró sobre las 12:13 a.m., luego de que se escuchó un disparo dentro de la habitación que dispersó a los asistentes. Al hacer la revisión del lugar, los empleados encontraron dentro de la ducha a un hombre que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo.

Sumado a esto, el sujeto tenía envuelta la cabeza en plástico, así como estaba metida dentro de una bolsa roja, mientras que alrededor de su cuello había una sábana con la que al parecer lo habrían asfixiado.

En los hechos también resultó herido un joven de 21 años, que manejaba un taxi y quien fue encontrado herido en uno de los pasillos del lugar. Las autoridades investigan la versión que entregó el hombre, quien señaló que fue lesionado con un arma traumática, en el brazo derecho y la pierna izquierda, mientras esperaba que le pagaran una carrera, justo el mismo momento en que los sujetos de la habitación salieron huyendo.

La persona herida fue trasladada a la Policlínica, mientras que las investigaciones del caso fueron asumidas por la Sijín de la Policía, que analiza videos de cámaras de seguridad, así como buscan a las nueve personas restantes, entre las que había una mujer, y que estuvieron en la fiesta dentro de la habitación.

Esa no sería la primera vez que el grupo se reunía en dicho lugar. Trabajadores del hotel señalaron a medios locales que previamente el grupo ya había organizados varias fiestas en ese mismo sitio. Resta esperar que las autoridades den más detalles de los responsables del crimen.

Por Redacción Colombia

