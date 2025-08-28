Asesinaron al conductor de un tractocamión en Puerto Wilches, ¿qué pasó?

El ataque se habría dado porque el conductor intentó evadir a unos ladrones. Foto: Captura de pantalla

Dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a un hombre de 24 años, el pasado miércoles 27 de agosto, en el sector de Montecarlo, sobre la vía que comunica a Puerto Sogamoso con Puerto Wilches. La víctima conducía un tractocamión con aproximadamente 46 toneladas de cemento, que terminó volcado en una zanja.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que la víctima, cuya familia pidió que se mantuviera su identidad en reserva, iba hacia el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, en el momento del ataque, que al parecer se habría dado en medio de un robo.

“Fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo bóxer. El conductor quedó herido y, tras el accidente, pobladores del sector lo rescataron y lo trasladaron a un centro de salud, donde lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas”, añadió Hernández.

Sumado a esto, el funcionario señaló que los delincuentes habrían atacado al conductor luego de que no respondió a sus advertencias para que detuviera el vehículo en la vía. Le dispararon en varias ocasiones, por lo que perdió el control del vehículo y se volcó.

“En estos casos se toman las actuaciones de investigación, acompañamiento y se colocan las capacidades para dar alcance a estos hechos que son lamentables en el territorio y en especial en Puerto Wilches”, dijo Hernández.

En medio del proceso de investigación, las autoridades pidieron a la comunidad dar cualquier información que pueda ser útil para dar con el paradero de los atacantes.