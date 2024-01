Lo que se sabe del ataque frustrado contra el alcalde de Tumaco

Félix Henao, alcalde de Tumaco, aseguró que tomará medidas para aumentar la seguridad en el municipio. Foto: Prensa Félix Henao

En el corregimiento de Junín, en Magüi Payán, sobre la vía que comunica a Barbacoas con la subregión del Telembí fue atacado el alcalde de Tumaco, Félix Henao, quien salió ileso, según él, tras la correcta acción de sus guardias de seguridad.

El hecho se presentó en el momento en que el mandatario regresaba de una ceremonia religiosa en Magüi Payán, por la celebración de los reyes magos. Los escoltas evidenciaron que dos motocicletas los venían siguiendo momentos antes de que se presentaran los disparos, por lo que pidieron a Henao ponerse el chaleco antibalas y lo resguardaron en uno de los puestos delanteros del auto blindado.

“Todo fue muy rápido, me agaché y comencé a rezar para que no pasara nada; escuché varias detonaciones. La oportuna y rápida reacción de mis escoltas evitó que me asesinaran”, dijo el alcalde de Tumaco a Blu Radio.

Sobre lo ocurrido, el Batallón Terrestre No. 14 del Ejército Nacional, indicó que preliminarmente manejan como principal hipótesis un intento de hurto por parte de un grupo de delincuencia de la zona, que ya habría cometido acciones similares en esta vía y que concuerda con testimonios recolectados.

Para el mandatario, el hecho que se presentó no es fortuito, pues indicó a la emisora que ha recibido varias amenazas. “No sé por qué me quieren matar”. A la par, el gobernador de Nariño, Benildo Estupiñán, indicó que el vehículo de Henao recibió seis impactos de bala, por lo que se pidió a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad del alcalde.

Por lo pronto, Henao aseguró que continuará en su cargo, así como va a “tomar medidas extremas” para reforzar la seguridad en el municipio, que además se ha visto golpeado con el aumento de víctimas de minas antipersona.