Lo que se sabe del atentado contra concejal en Nariño

El concejal pidió protección a la Unidad Nacional de Protección. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) hizo el partido Cambio Radical ante el silencio de la entidad tras el atentado frustrado que se registró contra el concejal de Chachagüí Esteban Martínez, contra quien un sujeto armado disparó el pasado viernes 26 de diciembre, en su vivienda.

Lea: Estos son los festivos de 2026: se corre el puente de reyes y la fecha de Semana Santa

En las imágenes compartidas por el mismo partido, se ve a un sujeto vestido de negro y con un pasamontañas acercarse a la vivienda y disparar a través de la ventana que da al cuarto donde duerme el cabildante.

Tras el ataque, que se registró en la madrugada del viernes, el sujeto huye corriendo del lugar. Según Cambio Radical, el político salió ileso del ataque, pero llamaron la atención sobre el silencio alrededor de las denuncias que desde hace dos años venía haciendo el cabildante por amenazas en contra de su vida y la de su familia.

Nuestro concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez, lleva casi dos años denunciando múltiples amenazas contra su vida y la de su familia. La @UNPcolombia y el Gobierno han hecho caso omiso y no le han brindado ninguna protección.



En la madrugada de este viernes 26 de… pic.twitter.com/F9aESFm4V3 — Cambio Radical (@PCambioRadical) December 26, 2025

“Exigimos protección inmediata y garantías ya. Hacemos responsable al Gobierno de Gustavo Petro y a la UNP de cualquier hecho que pueda ocurrirle a nuestro concejal Esteban Martínez o a su familia”, indicó el partido.

Le puede interesar: Mujer de 26 años murió una semana después de someterse a tres cirugías estéticas en Medellín

Algo similar añadió Martínez, quien señaló a medios locales que: “hoy levanto mi voz porque no se está garantizando ni mi derecho fundamental a la vida ni las condiciones mínimas para ejercer mi cargo como concejal elegido democráticamente”.

Recientemente, desde la Defensoría del Pueblo se han lanzado alertas por los hechos de violencia que en los últimos meses se han registrado en la vía que comunica a Pasto con Chachagüí y detrás de los cuales no solo estarían grupos armados, sino que estarían afectando la movilidad y la tranquilidad en la región.