Mujer de 26 años murió una semana después de someterse a tres cirugías estéticas en Medellín

Las autoridades investigan las causas de la muerte de Angie Dahiana López Taborda, una mujer de 26 años que murió una semana después de someterse a tres cirugías estéticas, en Medellín, y presentar complicaciones.

De acuerdo con las autoridades, López Taborda se realizó el pasado 16 de diciembre un aumento de senos, abdominoplastia y liposucción en las dos piernas, en una clínica en El Poblado, en Medellín, y comenzó a presentar complicaciones desde el momento en que salió de cirugía.

“La víctima fue sometida al procedimiento quirúrgico, pero tres horas después se descompensó. La dejaron en observación dos horas y luego la enviaron para la casa. Allí empezó a convulsionar y a vomitar”, indica el informe judicial.

Posteriormente, ya en su vivienda, su situación siguió empeorando. En una clínica le ponen una sonda por la boca, pero su situación comenzó a empeorar, por lo que uno de los especialistas que le realizó las cirugías estéticas la visitó en su casa y ordenó su traslado al Hospital General de Medellín, donde finalmente falleció.

Por ello, las autoridades anunciaron investigaciones para determinar si la muerte de la joven estuvo directamente relacionada con negligencia médica o irregularidades en los tres procedimientos y posteriores cuidados a las cirugías estéticas. Aún no se conoce la necropsia del cuerpo.

Las irregularidades en la prestación de servicios estéticos en Antioquia ha llamado la atención de las autoridades que, tan solo este año, de acuerdo con cifras de la Gobernación, han recibido más de 70 quejas relacionadas con malas praxis en establecimientos que prestan estos servicios.

Recientemente, las autoridades imputaron a una mujer que se presentaba como médica sin tener título, conocimientos o certificaciones en el área de la salud, y que habría realizado al menos 55 intervenciones estéticas a mujeres en Medellín.