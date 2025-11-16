¿Qué pasa si tiene más de 24 años y no tiene libreta militar?

El servicio militar se puede prestar entre los 18 y 24 años. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

La libreta militar es un documento clave para los hombres en Colombia, debido a que es un requisito indispensable para realizar trámites, así como para acceder a empleos públicos y la obtención de títulos profesionales, entre otras cosas.

Su porte es obligatorio para hombres entre los 18 y 50 años, por lo que apenas cumplen la mayoría de edad deben solucionar su situación militar, ya que pueden ser sancionados por las autoridades.

Para hacerlo, deben presentarse ante el Ejército para realizar los trámites correspondientes al servicio militar, que cuenta con excepciones para hijos únicos, personas con alguna discapacidad, integrantes de comunidades indígenas, mujeres transgénero, estudiantes, víctimas del conflicto armado y desmovilizados o protegidos por la Fiscalía.

En el caso de aquellas personas que tienen más de 24 años y no han regulado su situación militar ya no recaen sanciones, por lo que solo se debe pagar la cuota de compensación por sacar la libreta militar, que depende de los ingresos del solicitante y que va del 5 % al 50 % de un salario mínimo

¿Cómo sacar la libreta militar?

Quienes tienen más de 24 años o han cursado más de 5 semestres de carrera universitaria deben inscribirse la página https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Account/Register​, donde deben llenar el formulario para la solicitud de la libreta militar. El procedimiento también se puede realizar presencialmente en cualquier distrito militar.

Una vez se verifique la información, el distrito militar asignado le informará a través de correo electrónico la hora, fecha y lugar en el que se tiene que presentar para iniciar el proceso.

¿Qué documentos se deben presentar?

Para realizar el trámite de obtención de la libreta militar se requiere:

Cédula de ciudadanía.

Copia de la cédula de los padres.

Certificación de la universidad donde conste que ha cursado más de 5 semestres (si la tiene o corresponde)

Comprobante de ingresos (desprendibles de nómina o planilla de seguridad social de los últimos 3 meses si es empleado o independiente).

Si no tiene ingresos, debe presentar una declaración jurada ante notario.

¿Cuánto cuesta la expedición de la libreta militar?

Los costos dependerán del nivel de ingresos del solicitante:

Personas sin ingresos mensuales económicos pagarán el 5 % de un salario mínimo. (COP 71.175 del salario establecido para 2025).

Personas con ingresos mensuales inferiores o igual a dos salarios mínimos, pagarán el 15 % de un salario.

Personas con ingresos mensuales entre dos y cuatro salarios mínimos, el 25 % de salario.

Para personas con ingresos mensuales superiores a cuatro mínimos, el 50 % de un salario. (COP 711.750 del salario establecido para 2025).

Quienes viven en el exterior pueden abonar el 50 % de un salario mínimo sin necesidad de demostrar ingresos, solo manifestando su residencia fuera del país, para realizar el trámite de expedición de la libreta militar.