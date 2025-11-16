Venezuela liberó al francés Camilo Castro, quien fue capturado en la frontera con La Guajira

Camilo Castro llegó a París para reencontrarse con su familia. Foto: AFP - Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente francés Emmanuel Macron confirmó la liberación, en Venezuela, del instructor de yoga Camilo Castro, quien desapareció en junio de este año, luego de que intentó renovar su pase fronterizo en el puesto fronterizo de Paraguachón, en La Guajira.

Lea: Condenado por asesinato en Manizales amenazó a familia de la víctima durante la audiencia

En un primer momento, allegados del extranjero que vive en el departamento del Magdalena, alertaron a las autoridades sobre su desaparición luego de que se dirigió en su motocicleta hacia la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela para hacer sellar su pasaporte, como parte de los trámites migratorios de estadía en Colombia.

Días después, la organización Hasta Encontrarlos Colombia lanzó una alerta al determinar que Castro había sido capturado por las autoridades venezolanas, que no permitieron ningún tipo de comunicación con él, ni dieron información sobre su salud o paradero.

La captura fue reconfirmada meses después por el grupo de estadounidenses que fueron liberados en el intercambio acordado entre ese país con Venezuela. Ellos señalaron que estaban en el mismo lugar al que fue llevado Camilo Castro.

Camilo Castro est libre.



Je partage le soulagement de ses proches et remercie tous ceux qui ont œuvré à sa libération.



La France avance parfois sans bruit, mais toujours avec détermination et sang-froid : c’est ainsi que nous protégeons les nôtres. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 16, 2025

A la par, la madre del hombre de 41 años señaló a medios de su país que solo pudo obtener un audio en el que Camilo pedía ayuda, mientras que Amnistía Internacional, que intermedió con el gobierno venezolano, alertó sobre el aumento de desapariciones forzadas tras la reelección impuesta de Maduro.

Le puede interesar: Cinco muertos y dos heridos dejó derrumbe en mina de Ataco, Tolima

“Las autoridades venezolanas parecen utilizar esta práctica para justificar sus relatos sobre las ‘conspiraciones extranjeras’ y como moneda de cambio en las negociaciones con otros países”, indicó Amnistía Internacional.

La liberación del instructor de yoga se conoció en la mañana de este domingo 16 de noviembre, luego de que Macron señalara en sus redes sociales “Camilo Castro fue liberado. Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación. Francia avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría”.

Thierry Gálvez, codirector de Amnistía Internacional en Toulouse y para la región de Midi-Pyrénées, indicó a LeFigaro que la liberación fue inesperada. Se conoció que Castro, quien era acusado de ser un enviado por la CIA, llegó el sábado a la embajada francesa en Venezuela, e inmediatamente fue trasladado en un vuelo a Francia.

🔴🗣 Libération de Camilo Castro : "Vive la liberté, vive l'égalité et vive la fraternité"



Camilo Castro, le Français détenu au Venezuela depuis le mois de juin, est arrivé à l'aéroport de Paris-Orly. #canal16 pic.twitter.com/h1HfmuBu3U — franceinfo (@franceinfo) November 16, 2025

“Estaba muy contento de haber salido, eufórico y, al mismo tiempo, todavía algo inquieto por permanecer en el territorio venezolano”, dijo a RFI Yves Guibert, padrastro de Camilo.

Este domingo Camilo Castro llegó al aeropuerto de París-Orly, donde dijo a los medios: “¡Viva la libertad, viva la igualdad y viva la fraternidad! ¡Que todos los seres de la tierra vivan libres de todo sufrimiento! ¡Que todos los seres de esta tierra vivan en la paz, en la armonía y en el amor".