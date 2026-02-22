Lo que se sabe del secuestro de ganadero en Cesar

Autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) tras el secuestro del ganadero en la zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar. Foto: Juan Carlos Contreras

Cuatro hombres armados irrumpieron en la finca La Granja, ubicada en la vereda Caño Adentro, en La Jagua de Ibirico, y obligaron al ganadero Plutarco Santamaría Guarín a abordar su propio vehículo. El secuestro ocurrió en la noche del jueves 19 de febrero, según confirmaron autoridades locales.

El vehículo fue hallado abandonado entre los municipios de Curumaní y Chiriguaná, lo que llevó a ampliar el perímetro de búsqueda hacia esa zona del centro del departamento.

Reacciones oficiales

Tras conocerse el secuestro, el alcalde Leonardo Hernández rechazó el hecho y señaló: “Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”.

Asimismo, la Gobernación del Cesar informó que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y agregó que se trata de un acto contra la libertad, por lo que “exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado.

A través de Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría.



La gobernadora @elviamilenasd rechaza este acto contra la… pic.twitter.com/EtkKu91aAS — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) February 20, 2026

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó que hasta el momento no se tiene claridad sobre el grupo responsable, por lo que las operaciones continúan con apoyo del Ejército Nacional de Colombia y el Gaula.

Pronunciamiento del gremio

Por su parte, la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) rechazó el secuestro y exigió acciones inmediatas para lograr la liberación del productor agropecuario. En un mensaje público, el gremio manifestó su respaldo a la familia y pidió garantías de seguridad para el sector rural.

🚨 ¡LIBERTAD YA!



Denunciamos el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.



El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia.

Exigimos a las autoridades acciones inmediatas para su regreso sano y salvo a casa.… pic.twitter.com/nqNE1Y6rzI — FEDEGAN (@Fedegan) February 21, 2026

La Federación advirtió que este tipo de hechos revive la preocupación por la seguridad en zonas productivas del país. El gremio ha señalado en reiteradas ocasiones que los delitos contra ganaderos, tales como extorsiones, abigeato y secuestros, afectan no solo a las víctimas, sino además la estabilidad económica regional y la confianza para invertir en el campo.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades, el gremio reiteró su llamado a que el ganadero sea liberado sano y salvo y a que se adopten medidas estructurales para prevenir nuevos hechos de este tipo en la región.