Hallaron a una pareja y su hijo muertos dentro de una casa en San Roque, Antioquia

Gran consternación causó en el municipio de San Roque, en Antioquia, el hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja y su hijo de 12 años, dentro de la casa en la que vivían en arriendo. Primeras versiones de la alcaldía indican que podría haberse tratado de un hecho motivado por los adultos.

El hallazgo fue hecho dentro de una casa en el barrio Alto de la Pila por los vecinos, quienes, al percibir un fuerte olor que salía de la casa, avisaron a las autoridades. En el lugar estaba un hombre de 37 años, una mujer de 36 y un menor de 12 años, quienes eran oriundos de Bello, en Antioquia.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de San Roque, Luis Alejandro Villegas, señaló que tanto la Sijín como la Fiscalía adelantan las investigaciones para determinar las causas de la muerte de la familia que no presentaba signos de violencia, así como señaló que primeras versiones indicarían que tras la muerte de las tres personas podría estar uno de sus integrantes, el padre, quien tenía varias deudas pendientes.

“Lastimosamente, el padre de familia, según versiones que tenemos por parte de la comunidad, presuntamente tenía, pues, como muchas complicaciones económicas en el municipio y en otros municipios, y nos enteramos del suceso. La propietaria del apartamento donde estaban viviendo, donde la familia estaba adeudando ya más de cuatro meses”, añadió el mandatario.

Las deudas serían superiores a los COP 80 millones. La administración indicó que buscan a los allegados de la familia para hacer la entrega de sus restos, una vez Medicina Legal tenga el reporte de la necropsia.

Adicionalmente, el alcalde recordó que se tienen habilitadas líneas de atención psicológica en el municipio para quienes requieran asesoría. “En el hospital, la administración municipal tiene más de doce psicólogos de manera atenta para todas estas situaciones. Yo creo que antes de llegar a un hecho tan lamentable como el que sucedió, es vital buscar ayuda. Desde la administración municipal reafirmamos ese compromiso que tenemos con el tema de la salud mental”.

Señales de prevención de suicidios

▪️ Hablar de querer morirse

▪️ Buscar una manera de matarse

▪️ Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

▪️ Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

▪️ Hablar de ser una carga para otras personas

▪️ Aumentar el uso del alcohol o las drogas

▪️ Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

▪️ Dormir muy poco o demasiado

▪️ Aislarse o sentirse aislado

▪️ Exhibir ira o hablar de vengarse

▪️ Exhibir extremos de temperamento

Si identifica señales en una persona, ¿qué debe hacer?

▪️ No deje sola a esa persona

▪️ Quite las armas de fuego, el alcohol, las drogas o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio

▪️ Llame a una línea de atención de estos casos

▪️ Lleve a la persona a una sala de emergencia o pida ayuda de un profesional médico o de salud mental

Algunas líneas de atención en Colombia

▪️ Bogotá: Línea 106

Línea psicoativa: 018000112439

Línea SISVECOS (1) 3649090 Extensión: 9072

▪️ Cali y Boyacá: Línea 106

▪️ Barranquilla: 339 99 99

▪️ Medellín: 444 44 48

▪️ Antioquia: 4407649

Línea 123 Social

Línea 123 Mujer

▪️ Meta: 3125751135

▪️ Amazonas: 3125826717

▪️ Atlántico: 3309000 Extensión: 5131 (5) 3308100 - (5) 3308101

Línea de la Ternura (5) 3443645

▪️ Barranquilla: Línea de la vida (5) 3399999

Línea de salud 3793333

▪️ Arauca: Línea 125 de Atención a Urgencias y Emergencias en Salud

En este enlace puede encontrar otros números de líneas de atención.