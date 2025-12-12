Los hechos alrededor del hallazgo del cuerpo de niña de 3 años que desapareció en La Guajira

Imagen de referencia. El cuerpo de la niña fue hallado dentro de un saco, en una bodega a cinco casas de la vivienda donde ella vivía.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran conmoción ha causado en La Guajira la aparición, dentro de un costal, del cuerpo de una niña de tres años que había sido reportada como desaparecida. Además de manifestaciones sobre la Troncal del Caribe, las autoridades reportaron que en un corregimiento del municipio la comunidad linchó y decapitó a un adolescente que sería el señalado de cometer el crimen.

Lea: Investigan muerte de motociclista que habría sido perseguido por agente de tránsito en Cali

El cuerpo de la niña fue encontrado en el corregimiento de Mingueo, el pasado miércoles 10 de diciembre, el mismo día que se registró su desaparición. “La menor salió a jugar y desapareció a eso de la 1:30 p.m., por lo que, alrededor de las 4:00 p.m., la población del corregimiento se dirigió hasta la zona donde vive la niña y comenzó una búsqueda intensa, casa por casa, para hallar a la niña, pero no fue posible”, explicó a Caracol Radio Erlin Joaquín Suárez, personero de Dibulla.

El hallazgo, finalmente lo hizo un habitante de la zona, que ingresó a una bodega de su propiedad, a cinco casas de la vivienda de la niña. En el lugar, sobre las 10:30 p.m., encontró el costal donde estaba la menor de edad, por lo que una vez se confirmó su muerte, la comunidad inició la búsqueda del presunto responsable, que sería un joven migrante de 15 años al que, según Suárez, la familia le dio posada.

“Mi ‘pelaita’, mañana (este viernes 12 de diciembre) iba a recibir su gradito y ya la mamá la había matriculado. Ayer la matriculó en la mañana para el colegio”, señaló a Noticias RCN Enilce Domínguez, abuela de la menor de edad.

Del linchamiento hay videos en redes sociales en los que se ve que golpean al joven, al que tienen amarrado de las manos. Posteriormente, el adolescente habría sido llevado a una zona cercana a la Sierra Nevada, donde fue hallado decapitado.

Le puede interesar: Habrá ley seca en Bucaramanga este domingo por elecciones atípicas de alcalde

Sumado a esto, el comandante de la Policía de La Guajira, el coronel Salomón Bello Reyes, señaló que la comunidad realizó bloqueos sobre la Troncal del Caribe exigiendo justicia en el caso. “La Policía Nacional dispuso todas sus capacidades en articulación con la Fiscalía General de la Nación (…), rechazamos contundentemente ese acto que conmueve y enluta la comunidad de La Guajira”, añadió.

En cuanto a los videos del linchamiento, Bello Reyes aseguró que “estos videos hacen parte de los elementos de investigación, elementos materiales de prueba. Todo se está llevando a recaudo de la investigación pertinente”.

Desde la gobernación de La Guajira señalaron que se realizó un consejo de seguridad para tomar medidas adicionales. Al respecto, el gobernador Misael Velásquez señaló que se ofrece COP 50 millones por información del responsable del crimen de la niña.

“Expresamos total repudio e indignación por la muerte de la niña, este crimen nos duele como sociedad y exige una respuesta firme y coordinada. Las primeras informaciones que señalan la responsabilidad de un menor de 14 años nos obligan a reforzar la ruta de protección en todo el territorio”. Junto a esto, el mandatario hizo un llamado a la comunidad a no tomar justicia por mano propia.