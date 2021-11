La Procuraduría general reveló este lunes un informe de seguimiento a la reconstrucción de San Andrés y Providencia, al cumplirse un año del paso del huracán iota por las islas colombianas, en el que señaló que si bien es cierto que ha habido avances importantes en reparación y construcción de viviendas, también hay retrasos en seis puntos específicos que requieren mayor celeridad.

El organismo se refirió, en primer lugar, al traslado del hospital de campaña de Providencia pues a la fecha continua en el mismo sitio, por lo que urgió a que se plantee un cronograma específico de atención y desarrollo. Sobre la reconstrucción del hospital de Providencia, el informe señalan que “no se ha iniciado la obra a pesar de que cuenta con los recursos para su ejecución ($ 50 mil millones)” y que falta por establecer el cronograma de desarrollo de la obra.

Le puede interesar: “Pedimos voluntad para atender la reconstrucción”

La Procuraduría también llamó la atención sobre la reactivación comercial del Archipiélago al señalar que existen “problemas estructurales respecto del modelo de gestión y funcionamiento del muelle de Providencia; demoras en la intervención de infraestructura de unidades productivas; en la construcción del nuevo muelle de Providencia y en el inicio de la ejecución de contratos relacionados con la reconstrucción del sector comercio”.

Otras obras que preocupan al organismo son la construcción de la estación de Bomberos , que tiene un avance del 45 % y cuyos muros y columnas no cumplían con la norma sismorresistente; la reconstrucción de la estación de Policía, que presenta un atraso cercano al 22%, y que ha generado diferencias con la comunidad “que no permitieron que la obra iniciara a tiempo”; y la reconstrucción del Centro Administrativo Municipal (CAM), que tiene un avance del 15% con una fecha de terminación de febrero 2022, y que presenta dificultades con la disposición del material extraído, ya que no tienen rellenos o botaderos habilitados en la isla.

Lea también: ¿En qué va la reconstrucción de San Andrés?

Asimismo el informe lanza una serie de alertas ambientales que deben ser atendidas para la conservación y protección de las playas y el litoral rocoso de la Isla de San Andrés, como el caso de la implementación de acciones inmediatas para mitigar y prevenir la erosión costera en el archipiélago, la necesidad de poner en marcha proyectos ambientales que contribuyan con la protección del medio ambiente, y garanticen la sostenibilidad económica de las comunidades y a urgencia de evacuar chatarra y residuos especiales de las islas de Providencia y San Andrés.

La Procuraduría también resaltó la importancia de continuar con el proceso de recuperación de los manglares afectados por el paso del huracán pues “estos ecosistemas son fundamentales dada la infinidad de servicios ecosistémicos que proveen, así como por el rol que cumplen en la mitigación de los efectos derivados de los fenómenos climáticos (huracanes, tormentas, etc.) y su aporte en la lucha contra el cambio climático”.

Le puede interesar: “Ni en 100 ni en 365 días reconstruyeron Providencia”.