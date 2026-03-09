Masacre en Ataco, Tolima: tres personas fueron asesinadas en zona rural

Las víctimas fueron halladas con impactos de bala dentro y cerca de un vehículo en una vía terciaria del sur de Tolima. Foto: Gobernación del T

En zona rural del municipio de Ataco, en el sur del Tolima, fueron encontrados los cuerpos de dos hombres y una mujer, en la tarde del domingo 8 de marzo. Esta es la segunda masacre que se presenta en el departamento este año.

El ataque se registró en la vereda Pueblo Nuevo, en una vía terciaria que conecta el casco urbano de Ataco con el corregimiento Santiago Pérez. Según los reportes preliminares, las víctimas se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, explicó que “se están haciendo las coordinaciones para que la fuerza pública pueda realizar la investigación correspondiente. En videos se observa a dos personas dentro del vehículo con impactos de arma de fuego y otra más por fuera del automóvil”.

Investigación en curso

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni los móviles del ataque. De acuerdo con el alcalde, las personas asesinadas podrían ser foráneas y las circunstancias del crimen continúan bajo análisis de los investigadores.

El mandatario también señaló que “aunque el hecho ocurrió cuando terminaba la jornada electoral, no existen indicios de que esté relacionado con el proceso de votación. La jornada transcurrió con normalidad y no teníamos reportes de alteraciones del orden público”.

Por su parte, la Policía del Tolima informó que un equipo de Policía Judicial fue dispuesto para recopilar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables.

Contexto de violencia en la zona

Indepaz, que monitorea hechos de violencia en el país, señaló que este caso corresponde a la masacre número 25 registrada en Colombia durante 2026.

El municipio de Ataco también ha sido incluido en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre riesgos de violaciones a los derechos humanos derivados de la presencia y reconfiguración de actores armados en zonas rurales del sur del Tolima.

Según estos reportes, en la región tendrían influencia estructuras como el Frente Ismael Ruiz del Estado Mayor Central (disidencias de las FARC), el Clan del Golfo y otras bandas de carácter local.

En enero de este año se registró otra masacre en el municipio de Lérida, donde tres integrantes de una misma familia fueron asesinados dentro de una vivienda.