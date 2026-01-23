Amplían horarios de rumba en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny

Imagen de referencia. La medida tendrá refuerzos de la Policía y un plan especial de control y vigilancia, tanto en los alrededores del estadio por los conciertos como en zonas de alta afluencia. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

La Alcaldía de Medellín, a través de un decreto, extendió de manera temporal los horarios de funcionamiento para discotecas, bares y establecimientos nocturnos durante este fin de semana, desde el viernes 22 de enero hasta el domingo 24, con motivo de los tres conciertos de Bad Bunny que se realizarán en la ciudad. La medida busca facilitar y beneficiar la operación del sector del entretenimiento nocturno ante el aumento de visitantes y la alta afluencia de público que se tiene prevista.

Según la administración distrital, la extensión de horarios aplicará solamente durante las fechas establecidas y estará condicionada al cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad, convivencia y control del orden público. Además, los establecimientos deberán operar dentro de los límites definidos en el decreto y atender las disposiciones de las autoridades locales.

La medida excepcional es de una hora más, teniendo en cuenta los horarios que ya están establecidos en diferentes zonas y establecimientos. “Hay partes donde, por ejemplo, es permitido hasta las dos, entonces tienen extensión hasta las tres. Hay unos que tenían extensión antes hasta las tres, van hasta las cuatro, otros hasta las cuatro, van hasta las cinco. Entonces, es dependiendo el sector, es dependiendo las zonas. Yo ya firmé el decreto y yo lo veo como una oportunidad”, señaló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Además, el mandatario hizo un llamado a los empresarios del gremio para que den incentivos a sus empleados por quedarse en horario extendido y que todos los actores que hacen parte del sector puedan verse beneficiados por la medida.

Según la proyección de Asobares, la extensión horaria podría verse en aumentos de ventas entre el 10% y el 30%. La alcaldía pidió a los empresarios cumplir las normas y garantizar precios y atención adecuados. Quienes incumplan con las condiciones fijadas por la administración podrán enfrentarse a sanciones, cierre temporal o suspensión inmediata del permiso especial.

¿Qué zonas de Medellín tendrán horario extendido?

La ampliación del horario para discotecas, bares y restaurantes que se aplicará durante este fin de semana será en los siguientes corredores turísticos y comerciales: Las Palmas, Manila, Provenza y El Poblado Centro, así como en la carrera 70 y en las carreras 68 y 65, en el sector de Gratamira, en la comuna de Castilla.

La medida excluye el Parque Lleras, delimitado entre las calles 7 y 10 y las carreras 37 y 41, donde se mantendrán los horarios habituales de funcionamiento.

Medidas de seguridad

Para acompañar la ampliación de horarios, las autoridades anunciaron operativos especiales de control y vigilancia en zonas de alta concentración de bares y discotecas, así como en los alrededores del estadio Atanasio Girardot.

Según confirmó el alcalde, el operativo en los alrededores del estadio incluirá la presencia de la Policía con 430 uniformados que realizarán controles de documentación, verificación de aforos, revisión del cumplimiento de horarios autorizados y acciones preventivas para evitar riñas, consumo excesivo de alcohol y alteraciones del orden público. Y estarán apoyados por tres grupos de reacción motorizada, el sobrevuelo del helicóptero Halcón, labores de inteligencia e investigación criminal y el monitoreo permanente a través de las cámaras del Puesto de Mando Unificado (PMU). Y por otro lado, instalarán dispositivos de control en zonas de alta afluencia.