Metro de Medellín sí tendrá horarios especiales para los conciertos de Bad Bunny

El Metro de Medellín confirmó que extenderá su operación comercial este viernes 23 de enero y el fin de semana del 24 y 25, con motivo de los tres conciertos de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot.

La decisión se conoció en la tarde de este viernes, horas después de que el Metro informara que no habría ampliación del horario. En un primer mensaje publicado en la mañana aseguraron que el servicio funcionaría sin cambios debido a la falta de acuerdo económico con los promotores del evento para cubrir los costos de la operación extendida. Este anuncio generó múltiples reacciones en redes sociales, quienes cuestionaron la negativa de la empresa y las razones por las cuales no asumirían horarios especiales.

Posteriormente, anunciaron que sí tendrían una extensión en los horarios de operación. Esta información también fue confirmada por el alcalde, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X.

“El Metro sí tendrá extensión de horario durante los 3 días del concierto de Bad Bunny. Queremos que nuestra gente y quienes nos visitan desde distintas partes del mundo disfruten el concierto con todas las garantías, tranquilos y seguros”, dijo el mandatario.

¿Hasta qué hora funcionará el Metro de Medellín este fin de semana?

La operación del sistema de transporte masivo en las noches del 23, 24 y 25 de enero, se ampliará hasta la 1:30 de la madrugada por los conciertos de Bad Bunny. La extensión horaria busca facilitar el regreso de los asistentes y mejorar las condiciones de movilidad después de los eventos por la alta afluencia de público local, nacional e internacional.

El viernes 23 y sábado 24, a partir de las 11:00 de la noche la estación habilitada para el ingreso de usuarios será Estadio. Y el domingo 25 de enero el ingreso a esta estación será desde las 10:15 de la noche.

¿Qué líneas del Metro tendrán operación extendida?

El Metro de Medellín informó que la operación extendida aplicará a las líneas A y B, que serán habilitadas para la salida de los usuarios durante el horario especial. Sin embargo, el sistema aclaró que las siguientes estaciones no estarán disponibles: Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta.

Los pasajeros deberán planear su retorno teniendo en cuenta las excepciones y utilizar únicamente las estaciones que permanecerán en servicio. Además, recordaron que deben recargar sus tarjetas con anticipación ya que el servicio solo está disponible hasta las 11:00 p.m.