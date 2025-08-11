Habitante de calle mató con arma blanca a un joven en Itagüí

Imagen de referencia. El joven agredido murió en el lugar por la gravedad de la herida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Itagüí, un habitante de calle atacó en el cuello con un arma blanca a un joven que caminaba con su perro y le causó la muerte. El hecho se registró en la tarde del lunes 11 de agosto y quedó grabado en una cámara de seguridad.

Lea: Empezaron los controles de movilidad en Cali con acompañamiento de la Policía

En el video se ve al hombre pasar del lado contrario al joven, luego se regresa y lo ataca por detrás directamente en el cuello. El joven empezó a sangrar abundantemente y testigos confirmaron que cayó al piso mientras intentaba contener la hemorragia. Sin embargo, no alcanzó a ser trasladado a un centro médico y murió en el lugar por la gravedad de la herida.

Las autoridades iniciaron el operativo para dar con el paradero del hombre que lo atacó y miembros del Ejército lograron capturarlo en Envigado.

Le puede interesar: Estos son los ganadores del Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores

La Secretaría de Seguridad de Envigado confirmó la captura del presunto responsable cerca al sector de Peldar. “Gracias a la rápida reacción de la Policía Militar del Batallón N4, se logró la captura de este sujeto... minutos antes este sujeto había causado heridas a un joven causándole la muerte en Itagüí”, mencionaron.

Aún no han revelado la identidad de la víctima. Testigos dicen que el ataque se dio porque el joven se negó a darle una moneda, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Habitantes de la zona piden más presencia de la fuerza pública y a las autoridades locales programas de atención para la población de habitantes de calle que puedan evitar este tipo de tragedias.