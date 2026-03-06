Masacre en Policarpa: entre las víctimas está el hermano de una candidata a la Cámara

Las víctimas fueron Luis Antonio Bastidas Araujo, Juan Juvencio Cabrera Guevara y Héctor José Cabrera Tarazona. Foto: Alcaldía de Policarpa

En la vereda La Vega del municipio de Policarpa, en Nariño, las autoridades registraron la cuarta masacre que se presenta este año en el departamento. A 10 minutos del casco urbano fueron hallados con heridas de armas de fuego a tres hombres, de los cuales dos habían sido secuestrados horas antes.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Antonio Bastidas Araujo, Juan Juvencio Cabrera Guevara y Héctor Hugo Cabrera Tarazona, quienes, de acuerdo con las autoridades fueron sacados a la fuerza de sus viviendas por sujetos armados.

Entre las víctimas se encuentra el hermano de la candidata a la Cámara, Claudia Cabrera (La U), quien dijo: “hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y las noticias de impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”.

Ante lo ocurrido se reforzaron las medidas de seguridad de la candidata, así como se pidió a la Unidad Nacional de Protección cobijarla con un vehículo blindado y escoltas. A la par se convocó un consejo de seguridad en el municipio que se programó a las 8:00 a.m. de este viernes.

“Queremos expresar nuestra solidaridad y condolencias a las familias de las personas asesinadas y de manera especial, a Claudia Cabrera y a su familia. Las autoridades adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias y los móviles de estos hechos”, añadió el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

Por su parte, el partido de La U, rechazó el crimen y señaló: “Lamentablemente, las alertas que hemos elevado no han recibido la respuesta efectiva que la gravedad de la situación exige”.

De igual forma, la colectividad agregó: “por esta razón hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar, esperando que se tomen medidas de manera urgente, que garanticen su vida y ejercicio político”.

A la par, la Defensoría del Pueblo pidió “desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la protección de la candidata y de su familia, quienes actualmente se encuentran en situación de riesgo. Asimismo, instamos a que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables”.

Según Indepaz, esta es la masacre número 24 que se registra en lo que va corrido del año. Sumado a esto, resaltaron que en la zona hacen presencia los frentes Franco Benavides del Bloque Occidental, Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.