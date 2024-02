¿Me pueden multar por no llevar la cédula en 2024?

Aunque no lo pueden multar por no portar la cédula, pueden multarlo por negarse a ser identificado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La cédula de ciudadanía es un documento que todo colombiano debe adquirir al cumplir 18 años, ya que este lo permite identificarse ante al Estado, además de ser necesario para todo tipo de trámites en Colombia. Muchas veces, la cédula es solicitada por parte de las autoridades, como la Policía, en caso de una requisa o para verificar sus antecedentes penales. Sin embargo, muchos se preguntan qué sucede si, en estos casos, no lleva este documento. Aquí le aclaramos esa duda.

Qué pasa si no llevo la cédula y me la piden las autoridades

Inicialmente, debe saber que si va a salir, lo mejor es siempre verificar que lleve consigo la cédula o algún tipo de documento de identificación (como la contraseña o la licencia de conducción) no solo para trámites, también porque en caso de un accidente, pueden identificarlo e informar a sus familiares de la situación.

Ahora bien, si no lleva su cédula, ¿pueden multarlo? La respuesta es no, como tal el Código Nacional de la Policía no contempla ningún tipo de multa o sanción si usted no lleva este documento consigo. Sin embargo, existe una circunstancia en la que sí podrían sancionarlo.

Sanción por no identificarse

El Código de policía contempla que en caso de que usted se niegue a identificarse, pueden sancionarlo por impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización por parte de las autoridades. Es un comportamiento que afecta la relación entre las personas y las autoridades, razón por la cual requiere de medidas correctivas.

¿De cuánto es la multa por no identificarse ante la Policía?

Esta se considera una infracción de tipo 4, por incumplimiento, desacato, desconocimiento e impedimento de la función o la orden de Policía, lo cual genera una multa hasta por 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Recuerde que para el 2024 el salario mínimo legal diario es de $48.719.