Militarizarán tramos de vía al Llano tras atentados en peajes

En medio de un consejo de seguridad en Villavicencio, las autoridades de la región pidieron al Gobierno Nacional militarizar los peajes en el departamento del Meta, tras los dos atentados que se presentaron en la mañana de este 18 de diciembre en los peajes de Pipiral (entre Bogotá - Villavicencio) y Ocoa (entre Villavicencio -Acacias).

“Es doloroso, genera como impotencia porque hace por lo menos dos décadas no teníamos esta situación. El corredor de la vía Bogotá - Villavicencio fue un corredor que el frente 53 le puso horarios, le puso control, no queremos regresar a esa época y esto es un campanazo. Lo mismo que advertimos del Cañón del Duda, del Páramo de Sumapaz, es lo mismo que está pasando hoy. Yo no dudo que los responsables también pueden ser las disidencias de las Farc”, indicó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

El 11 de dic. atentaron en el peaje de Boquerón (Cund). Ese día advertimos y pedimos militarización de la vía. Hoy dos nuevos atentados en otros dos peajes (Meta). Sr. @mindefensa no permita que regrese el horror de las épocas de 'Romaña' en la vía. — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) December 18, 2023

Ante esto, las Fuerzas Militares indicaron que a la zona fueron enviados uniformados de las brigadas 13 de Cundinamarca y 7 del Meta, para reforzar los dispositivos de seguridad en las vías, así como se desplegaron unidades especiales de inteligencia para prevenir nuevos ataques.

Sumado a esto, “aeronaves tripuladas y no tripuladas apoyarán desde el aire a los hombres en tierra para monitorear y detectar cualquier posible amenaza”, indicaron las Fuerzas Militares, que también informaron que la Policía hará patrullajes e instalará puestos de seguridad estratégicos para proteger a los viajeros.

Tras el encuentro entre las autoridades locales, el gobernador reiteró el llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para militarizar la vía, como lo hizo hace una semana (11 de diciembre), cuando sujetos lanzaron dos explosivos a una caseta del peaje del Boquerón, del que resultaron dos personas heridas.

Una de las explosiones se registró cerca del parqueadero y la otra en la zona administrativa del peaje. Además, las autoridades habrían encontrado otros elementos en una de las casetas de cobros. Los explosivos habrían sido lanzados desde una zona boscosa cerca al peaje.

Aunque se desconocen los responsables de los ataques, el gobernador del Meta se ha referido a la presunta presencia de las disidencias de las Farc, que se habría estado desplazando desde Sumapaz. Por su parte, inteligencia, según indicó Cambio, estaría detrás de una banda delincuencial que habría estado mandando panfletos amenazantes a la concesión vial Coviandina.

A la espera de una respuesta del Gobierno Nacional, por lo pronto se espera la llegada de uniformados de la Cuarta División y la Décima Tercera Brigada del Ejército, quienes reforzarán la seguridad vial, en medio del operativo desplegado por las fiestas de fin de año.