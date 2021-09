Mocoa es un retraso absoluto en las obras de reconstrucción: Procuraduría

Este jueves la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, visitó Mocoa para revisar las obras de reconstrucción de la capital de Putumayo, luego de la avalancha de 2017. El balance que dio la funcionaria es desalentador debido al atraso que hay en las obras, cuatro años después de la tragedia que dejó 335 víctimas mortales y 7.892 familias damnificadas.

En medio de su vista, la procuradora revisó el plan de reconstrucción de la ciudad y además sostuvo mesas de trabajo con representantes del comité de impulso del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, de la Mesa Departamental y municipal de Víctimas y de los Consejos Territoriales de Paz.

Respecto a la reconstrucción del municipio Cabello sostuvo que: “si uno no planea bien una obra, si no la tiene bien organizada, que es uno de los principios básicos de contratación, no se avanza. Aquí veo yo una falta de planeación impresionante”, por lo que “la parte disciplinaria tiene que estar muy atenta; hay que cumplirle a la ciudadanía”.

En este momento solo se han entregado 300 de las 1.209 casas que estaban planificadas dentro del plan de reconstrucción, cabe resaltar que la entidad encargada de la reconstrucción del Mocoa es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

“He querido personalmente revisar la situación porque hay que ver qué hacemos; hay que tomar medidas, fuertes, rápidas y eficientes, porque de todos modos lo que me están diciendo los veedores y hemos revisado a nivel de prevención; es que esto va mal, porque va muy atrasado y no podemos permitir que esto ocurra”, manifestó la procuradora general.

Según la información de la UNGRD, la entrega de las viviendas se hará de la siguiente manera: 220 en diciembre de este año, y 689 en julio de 2022, cuando estaban destinadas a entregarse tres años después de la avalancha. En obras de mitigación, actualmente se están ejecutando 18 de las 31 que estaban planificadas, las trece restantes están en proceso de interventoría.