¿Qué se sabe de la caravana con símbolos nazis en Valledupar?

Imagen del video de redes sociales en el que se registró el desfile de carros con banderas nazis en Valledupar. Foto: Redes sociales

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En redes sociales circuló un video que causó polémica, en el que se mostraba una caravana con símbolos nazis en Valledupar. Presuntamente, el hecho habría ocurrido en la noche del martes 7 de julio. Sin embargo, la Alcaldía aclaró que las imágenes no corresponden a un hecho reciente, sino a un episodio ocurrido meses atrás durante una celebración deportiva.

Tras la indignación en redes sociales, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, manifestó que la caravana estaba siendo investigada y que había hecho la solicitud “a las autoridades competentes para identificar a los responsables, determinar quiénes promovieron esta acción y aplicar las medidas que correspondan”.

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Sin embargo, horas después, la Alcaldía de Valledupar precisó que, según la investigación, el hecho habría sucedido en mayo de este año, en el marco de una final de fútbol: “En la investigación adelantada por la Secretaría de Seguridad sobre la caravana y banderas nazis, el hecho sucedió el 16 de mayo de 2026, en el marco de una final de fútbol en el barrio Sicarare”.

Por su parte, el responsable del equipo Jairo Hoyos FC, César Cañizares, señaló que la intención del equipo era que la caravana tuviera fines humorísticos, pues buscaban, en palabras del organizador, “realizar una parodia simbolizando temas militares, incluyendo a Adolf Hitler, pero no con un mensaje del régimen nazi, ni perjudicar a ninguna persona”. Finalmente, ofreció disculpas públicas y aseguró que se modificarían los distintivos e indumentaria del equipo.

Aparentemente, la celebración se produjo tras la victoria del equipo Jairo Hoyos FC en una copa de fútbol callejero. En los videos compartidos por la Alcaldía de Valledupar se observa al dueño del equipo celebrando en la cancha con una indumentaria de estilo militar, peinado y bigote como Adolf Hitler. “En un capítulo del Chapulín Colorado me hacían la parodia de Hitler. Me llamó la atención y eso me motivó a hacerlo”, declaró Cañizares.

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El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta en X, vinculando el escándalo con la política del país: “Nazis patrullando en Valledupar con sus banderas. Esto es lo que viene desde el 7 de agosto. Ningún policía los detuvo, cuando los símbolos nazis son prohibidos en todo el mundo”.

En Colombia la Ley 1482 de 2011, conocida como Ley Antidiscriminación, contempla sanciones para quienes promuevan el odio o la discriminación por motivos de raza, religión o ideología política, y portar símbolos como la esvástica puede llegar a considerarse un delito si su exhibición se emplea para incitar a la violencia o al hostigamiento.