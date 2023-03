Mujer falleció tras un procedimiento estético en Bucaramanga

El suceso se dio en en un centro de estética localizado detrás de la Clínica Bucaramanga, sector de Cabecera del Llano. Foto: Getty Images

El caso se registró este miércoles, sobre las 5:00 p.m., cuando Mariana Moncada, de 35 años, falleció luego de una cirugía practicada en un centro de estética localizado detrás de la Clínica Bucaramanga, sector de Cabecera del Llano.

Su esposo, Luis Eduardo Bueno, contó que Moncada entró a cirugía para levantamiento de busto a las 4:00 p.m. del 15 de marzo y luego de una hora de intervención quirúrgica, el proceso se complicó. “Ella le habían puesto implantes, luego de un año fue a hacerse un retoque de garantía. Como a las dos horas de iniciar la cirugía, ella empezó a convulsionar. Yo entré a mirar qué pasaba y no había ningún equipo para ayudarla, convulsionó y convulsionó por 15 minutos”, relató la pareja de la mujer.

El hombre asegura que fue él mismo quien le indicó al médico encargado que su esposa fallecería al verla tomar un color morado en su piel. “Yo mismo le decía al doctor que ella se iba morir, la veía morada y cuando la levantamos de la camilla ya iba muerta, murió en mis brazos”, agregó Luis Eduardo Bueno en diálogo con Caracol Radio La mujer fue llevada a la Clínica Bucaramanga, donde según el reporte de las autoridades y los familiares, ingresó sin signos vitales.

Hasta el momento, los familiares de la víctima no han recibido una respuesta clara de lo ocurrido por parte del cirujano plástico y denuncian que, previo a la cirugía, no fue sometida a ningún tipo de examen médico para evaluar sus condiciones y que en el lugar no había ninguna ambulancia por lo que fue necesario acudir a una camioneta particular para trasladar a su compañera.

“Queremos que busquen todas las pruebas y hagan una investigación profunda. No le hicieron los exámenes para ver si aguanta la anestesia y el doctor borró todas las conversaciones, hasta nos había bloqueado del WhatsApp”, puntualizó el esposo de la víctima.

Karen Julieth Cárdenas Uribe, estudiante de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, también perdió la vida en un procedimiento estético en la nariz. Luego de realizarse varias revisiones médicas y de contar con todos los exámenes pertinentes con los que le autorizaron la realización de la operación estética en su rostro, la joven de 21 años fue intervenida en la madrugada del viernes 27 de enero.

Según el hermano de la víctima, la joven ingresó a la sala de operaciones a las 5:00 a.m. y luego de dos horas, se inició su intervención quirúrgica la cual duró seis horas y media para luego ser dada de alta pero luego, al estar en su casa, Karen se habría desmayado.

La mujer fue ingresada a la Clínica Los Comuneros por urgencias y se le intentó realizar tres veces el proceso de reanimación hasta que los médicos decidieron entubarla, fue allí donde se dieron cuenta de que en sus pulmones, tráquea y esófago se encontraba cerca de un litro de sangre, lo cual le impedía respirar con normalidad y, posteriormente, a Karen Julieth Cárdenas le dieron seis paros cardiorrespiratorios que ocasionaron su muerte.

Frente al caso, se conoce que la familia de la joven ha iniciado una denuncia en la Fiscalía, para establecer realmente la causa de la muerte y que los responsables del fallecimiento paguen por esta asegurando que la paciente no padecía ninguna dificultad en su salud y que su fallecimiento se debe a una negligencia médica.

