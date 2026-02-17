Mujer habría asesinado a su esposo en medio de una celebración en Boyacá, ¿qué se sabe?

La mujer fue capturada en el momento en que se presentó el ataque. Foto: Gobernación de Boyacá

Las autoridades investigan el asesinato del minero Pablo Andrés Güezguán Joya, quien el pasado fin de semana fue asesinado en medio de una celebración familiar en el municipio de Mongua, en Boyacá. Al parecer, la atacante sería su esposa, quien lo habría herido con un arma blanca.

Testigos del hecho indicaron que Güezguán Joya, de 22 años, habría tenido una discusión con su esposa de 21, con la que se había casado desde hace un año. Sobre las 5:00 p.m., la pelea se subió de tono y terminó en una confrontación en la que la mujer habría atacado al hombre con un arma blanca.

Gëuzguan, con una herida en el pecho, fue trasladado por una ambulancia al centro asistencial del municipio, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció en el camino.

A la par, las autoridades señalaron que uniformados capturaron en el lugar a la pareja de Güezguan, quien fue trasladada al comando de la Policía y puesta a disposición de la Fiscalía que adelanta las acciones judiciales.

“Es lamentable lo ocurrido. Los hechos son muy confusos y solo será Medicina Legal y las autoridades respectivas las que entregarán los detalles de lo que pudo haber ocurrido dentro de esa casa, porque hasta el momento lo único que hay son versiones y muchas historias, la gran mayoría sin sustento alguno”, indicó el alcalde de Mongua, Miguel Serrano, tras el asesinato.

Sobre la pareja se conoce que se había casado en octubre de 2024. Güezguan se dedicaba a la minería, mientras su esposa era ama de casa.